Двоих белгородцев осудили за посредничество во взятках на 1,7 млн рублей

Двоих жителей Белгородской области признали виновными в оказании посреднических услуг при получении взяток в интересах сотрудников ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области».
Следствие установило, что ими были получены взятки на сумму 1,7 млн рублей. Деньги платили за незаконное оформление бессрочных групп инвалидности. Всего установлено шесть таких эпизодов.
Обвиняемых приговорили к трём годам и шести месяцам условно, а также к штрафам. Сумма не уточняется.
В ФСБ заявили, что незаконное установление групп инвалидности повлекло нанесение ущерба бюджету РФ на сумму более 500 млн рублей.
О разбирательствах с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области» сообщалось и ранее. Летом судить собирались белгородца, который искал людей, желавших незаконно оформить себе или близким группу инвалидности. Под суд должна была попасть и экс-врач из бюро. За взятки она незаконно оформила двоим гражданам инвалидность.