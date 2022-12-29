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Двоих белгородцев осудили за посредничество во взятках на 1,7 млн рублей

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI
Свердловский районный суд признал, что двое белгородцев были причастны к оказанию посреднических услуг при получении взяток в интересах сотрудников бюро медико-социальной экспертизы. Деньги направлялись на незаконное установление групп инвалидности, сообщили в УФСБ.

Двоих жителей Белгородской области признали виновными в оказании посреднических услуг при получении взяток в интересах сотрудников ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области».

Следствие установило, что ими были получены взятки на сумму 1,7 млн рублей. Деньги платили за незаконное оформление бессрочных групп инвалидности. Всего установлено шесть таких эпизодов.

Обвиняемых приговорили к трём годам и шести месяцам условно, а также к штрафам. Сумма не уточняется.

В ФСБ заявили, что незаконное установление групп инвалидности повлекло нанесение ущерба бюджету РФ на сумму более 500 млн рублей.

О разбирательствах с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области» сообщалось и ранее. Летом судить собирались белгородца, который искал людей, желавших незаконно оформить себе или близким группу инвалидности. Под суд должна была попасть и экс-врач из бюро. За взятки она незаконно оформила двоим гражданам инвалидность.

Экс-врача бюро медико-социальной экспертизы будут судить за взятки и служебный подлог
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Инвалидность#Медик#Происшествия#Коррупция#Взятки#Бюро медико-социальной экспертизы#Посредники
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