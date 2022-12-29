Двоих белгородцев осудили за посредничество во взятках на 1,7 млн рублей

О разбирательствах с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области» сообщалось и ранее. Летом судить собирались белгородца, который искал людей, желавших незаконно оформить себе или близким группу инвалидности. Под суд должна была попасть и экс-врач из бюро. За взятки она незаконно оформила двоим гражданам инвалидность.