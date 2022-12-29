Демидов: При наступлении опасных ситуаций мы попросим покинуть новогоднюю площадь

Демидов подчеркнул, что при наступлении неблагоприятных ситуаций людей будут просить покинуть площадь. Кроме того, будут открыты и подготовлены все укрытия в трёх кварталах от центра города. Жителям также раздут флаеры-памятки по безопасности, на которых укажут маршруты выхода с места празднования.