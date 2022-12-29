Демидов: При наступлении опасных ситуаций мы попросим покинуть новогоднюю площадь

Валентин Демидов рассказал, что все праздничные мероприятия с массой людей в Белгороде будут отрабатываться по одному сценарию — «обеспечение максимальной безопасности». Для этого в новогодние дни на улицах города увеличат количество патрулей полиции.
Я думаю, что все возможные сценарии мы будем отрабатывать. Будет обеспечена дополнительная проверка жителей, заходящих на Соборную площадь. Также будет усилена безопасность и общественный порядок. Мы продумали все алгоритмы, чтобы в случае чего жители могли оперативно покинуть площадь в случае чрезвычайной ситуации.
Валентин Демидов
Демидов подчеркнул, что при наступлении неблагоприятных ситуаций людей будут просить покинуть площадь. Кроме того, будут открыты и подготовлены все укрытия в трёх кварталах от центра города. Жителям также раздут флаеры-памятки по безопасности, на которых укажут маршруты выхода с места празднования.
Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Если у нас будет информация от Минобороны и силовых структур о возможной опасности, мы попросим жителей покинуть площадь. Эти необходимые меры безопасности важны — это работа на предупреждение, и мы надеемся, что ничего нам праздник не испортит.
Валентин Демидов