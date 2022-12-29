Демидов попросил снимать на видео запускающих салюты белгородцев

Глава администрации Белгорода Валентин Демидов в очередной раз напомнил горожанам о запрете на запуск салютов. По его словам, в новогоднюю ночь полиция будет бдительно следить за соблюдением закона о тишине. Также врио мэра попросил белгородцев быть бдительнее и записывать нарушения на камеру.