Демидов попросил снимать на видео запускающих салюты белгородцев

Глава администрации Белгорода Валентин Демидов в очередной раз напомнил горожанам о запрете на запуск салютов. По его словам, в новогоднюю ночь полиция будет бдительно следить за соблюдением закона о тишине. Также врио мэра попросил белгородцев быть бдительнее и записывать нарушения на камеру.
Хотел бы обратиться к горожанам и ещё раз призвать: не используйте пиротехнические средства. А если всё-такие такое произойдёт и вы окажетесь свидетелем — я прошу вас записывать такие случаи и присылать нам. Прежде всего — мы должны обеспечить спокойствие граждан.
Валентин Демидов
Напомним, что до 20 января в регионе действует запрет на продажу и запуск фейерверков. За нарушение грозит штраф либо административный арест.
С начала апреля за запуск фейерверков оштрафовали шестерых человек. Один из последних случаев был в Белгороде, когда подросток решил устроить салют в честь своего дня рождения.