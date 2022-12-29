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Демидов попросил снимать на видео запускающих салюты белгородцев

Сегодня, 13:57
Фото: 1MI
Врио мэра Белгорода Валентин Демидов попросил белгородцев не запускать салюты на Новый год. А те, кто это делают, рискуют оказаться записанными на камеру бдительными горожанами.

Глава администрации Белгорода Валентин Демидов в очередной раз напомнил горожанам о запрете на запуск салютов. По его словам, в новогоднюю ночь полиция будет бдительно следить за соблюдением закона о тишине. Также врио мэра попросил белгородцев быть бдительнее и записывать нарушения на камеру.

Хотел бы обратиться к горожанам и ещё раз призвать: не используйте пиротехнические средства. А если всё-такие такое произойдёт и вы окажетесь свидетелем — я прошу вас записывать такие случаи и присылать нам. Прежде всего — мы должны обеспечить спокойствие граждан.
Валентин Демидов

Напомним, что до 20 января в регионе действует запрет на продажу и запуск фейерверков. За нарушение грозит штраф либо административный арест. 

С начала апреля за запуск фейерверков оштрафовали шестерых человек. Один из последних случаев был в Белгороде, когда подросток решил устроить салют в честь своего дня рождения.

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