Дед Мороз развозит подарки военным в Белгородской области

Военным обычно достаются сладости: печенье и конфеты. Покупают лакомства волонтёры самостоятельно, на собственные средства. По словам неравнодушных белгородцев, солдаты таким гостинцам крайне рады.
Радуются. Ждут нас всегда. Говорят — приезжайте просто так. Иногда домой к нам потом приезжают. А у нас дома целые склады — наша главная проблема, что мы уже не знаем, как это всё разгрузить.
Достаются подарки и военным в госпиталях. Для них закупили специальные орешки с предсказаниями и пожеланиями внутри. Началось же всё, по словам волонтёров, ещё до специальной военной операции, когда солдаты только прибыли в регион на полигоны.
Началось всё ещё давно. Мы тогда куличи пекли для приехавших военных — целая фабрика была. Мы их развозили после того, как батюшка их освещал. Они рады были такой помощи.
Но одними угощениями дело, разумеется, не ограничивается. Волонтёры также закупают квадрокоптеры, тепловизоры и другие менее сладкие, но не менее приятные для военных подарки. Принимают они участие и в изготовлении маскировочных сетей, которые сейчас пользуются огромным спросом.
Отметим, что в Белгородской области действует множество волонтёрских организаций. Все они в меру своих возможностей помогают российским солдатам, собирая пожертвования, тёплые вещи. Некоторые, как «экзотический фрукт» Александр, принимают участие в изготовлении одежды и экипировки.