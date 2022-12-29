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Дед Мороз развозит подарки военным в Белгородской области

Сегодня, 08:10
Фото: белгородские волонтёры
Белгородские волонтёры в образах Снегурочек и Дедов Морозов навещают военных в приграничной зоне и дарят им подарки. Помешать им не могут ни ПВО, ни что-либо ещё.

Военным обычно достаются сладости: печенье и конфеты. Покупают лакомства волонтёры самостоятельно, на собственные средства. По словам неравнодушных белгородцев, солдаты таким гостинцам крайне рады. 

Радуются. Ждут нас всегда. Говорят — приезжайте просто так. Иногда домой к нам потом приезжают. А у нас дома целые склады — наша главная проблема, что мы уже не знаем, как это всё разгрузить.
те самые орешките самые орешки
Фото: белгородские волонтёры

Достаются подарки и военным в госпиталях. Для них закупили специальные орешки с предсказаниями и пожеланиями внутри. Началось же всё, по словам волонтёров, ещё до специальной военной операции, когда солдаты только прибыли в регион на полигоны.

Началось всё ещё давно. Мы тогда куличи пекли для приехавших военных — целая фабрика была. Мы их развозили после того, как батюшка их освещал. Они рады были такой помощи.

Но одними угощениями дело, разумеется, не ограничивается. Волонтёры также закупают квадрокоптеры, тепловизоры и другие менее сладкие, но не менее приятные для военных подарки. Принимают они участие и в изготовлении маскировочных сетей, которые сейчас пользуются огромным спросом.

Отметим, что в Белгородской области действует множество волонтёрских организаций. Все они в меру своих возможностей помогают российским солдатам, собирая пожертвования, тёплые вещи. Некоторые, как «экзотический фрукт» Александр, принимают участие в изготовлении одежды и экипировки. 

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#Общество#Эксклюзив#Операция на Украине#Белгородская область#Волонтёры#Помощь#Подарки#Дед мороз#Артем Черненко
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