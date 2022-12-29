Быть оптимистом и «держать нос по ветру»: как выживать белгородскому бизнесу?

По словам Владислава Епанчинцева, в 2022 году в области на поддержку МСП выделили 1,7 млрд рублей. В сумму входят субсидии на приобретение оборудования для производства (до 10 млн рублей), компенсация затрат на продвижение продукции в интернете и маркетплейсах, компенсация затрат на сертификацию. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на сайте центра «Мой бизнес».