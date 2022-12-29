Быть оптимистом и «держать нос по ветру»: как выживать белгородскому бизнесу?

Ситуацию в сфере бизнеса прокомментировал «Бел.Ру» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области Владислав Епанчинцев. По его словам, в 2022 году основные проблемы бизнеса — это нарушение логистических цепочек, ограничение поставок товаров из-за рубежа, сокращение платежеспособного спроса.
Отметим, что некоторые предприниматели в текущем году столкнулись с повреждением имущества в ходе обстрелов ВСУ. К примеру, владелец сгоревших после обстрела ТЦ в Шебекино понёс ущерб в 350 млн рублей.
Что касается повреждённого имущества в ходе обстрелов, то этот вопрос окончательно ещё не урегулирован, о проблеме знают на федеральном уровне, но говорить о чём-то конкретном пока рано, отмечает Владислав Епанчинцев.
Для того, чтобы обезопасить себя от потерь, нужно задуматься хотя бы о страховании, но насколько мне известно, страховые компании очень неохотно работают с имуществом в Белгородской области, высокие риски. Поэтому вопрос этот очень и очень непростой.
Владислав Епанчинцев
По словам Владислава Епанчинцева, в 2022 году в области на поддержку МСП выделили 1,7 млрд рублей. В сумму входят субсидии на приобретение оборудования для производства (до 10 млн рублей), компенсация затрат на продвижение продукции в интернете и маркетплейсах, компенсация затрат на сертификацию. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на сайте центра «Мой бизнес».
Кроме того, в регионе провели уже два этапа конкурса «Новые возможности». Около 800 предпринимателей зарегистрировали свои бизнесы и получили поддержку. А кое-кто получил и по миллиону на открытие собственного дела. Да, кто-то из этих предпринимателей не проработает и трёх лет, кто-то, возможно, закроется через год, но бизнес — это вообще штука рискованная, и во всём мире процент долгосрочной выживаемости бизнеса не то чтобы очень высок. Но главное — все получили шанс реализовать свои мечты. У многих есть идеи, которые не «выстрелят» на сотни миллионов рублей, но позволят создать бизнес с устойчивым доходом выше среднего и несколько рабочих мест. А это как раз то, что нужно региону.
Владислав Епанчинцев
На проекте, отмечает эксперт, было много предпринимателей, которые сделали ставку на импортозамещение мебели и одежды: «Про свою родную отрасль программного обеспечения даже не говорю: тут импортозамещение идёт полным ходом».
Владислав Епанчинцев отмечает, что это не первый и, скорее всего, не последний кризис в России, поэтому каждый предприниматель должен обладать двумя навыками — гибкостью и оптимизмом.
Вот навыки, которыми должны обладать современные предприниматели: гибкость и адаптивность, умение «держать нос по ветру» и быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды. Также поможет оптимизм — если мы верим в себя, верим в будущее, то мы передаём эту энергию окружающим людям: семье, сотрудникам, клиентам. И тогда, как вы понимаете, любые проблемы нам будут по плечу!
Владислав Епанчинцев