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«Борьба с инакомыслием»: стоит ли россиянам опасаться преследований

Сегодня, 15:07
Фото: 1MI
В 2022 году одними из самых громких стали аресты за фейки о ВС РФ. Правозащитница Ева Меркачёва предположила, как будет складываться ситуация дальше. Она побеседовала с «Новыми известиями».
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Аресты

2022 год был богат на громкие аресты и показал, что силовики могут прийти за каждым: будь то полицейский, человек, обсуждающий СВО на работе с коллегами, и даже рядовой гражданин, опубликовавший «неправильное» видео, пишет издание.

В этом году самые громкие аресты и обвинительные приговоры были связаны с хакерскими группировками, фейками о ВС РФ, госизменой учёных. Зато обсуждаемых освобождений вышло мало.

Член СПЧ и правозащитница Ева Меркачёва назвала это тенденцией, которая означает жизнь в новой реальности. В ней государство уверено, что надо усилить контроль над инфопространством и бороться с инакомыслием. Последнее, по мнению власть имущих, недопустимо.

Суды в некоторых случаях всё-таки возвращают дела, связанные с фейками. Но ситуации бывают разные, говорит Меркачёва. Кочегара обвинили в распространении фейков, хотя у него даже нет аудитории. Обвиняли даже водителя одного из руководителей московского ГУВД. Мужчина переживал за своих родственников на границей и просто переслал чужое сообщение.

Как считает правозащитница, подобными арестами простых людей пытаются давить на общество, но она уверена, что под статьи за фейки и дискредитацию ВС РФ можно подводить только тех, кто имеет большую читательскую аудиторию. Также Меркачёва отметила, что число арестов будет только расти, и их стоит опасаться. Журналисты поинтересовались, изменят ли силовикам план работы на следующий год. Вот что по этому поводу ответила собеседница:

«Да, будет повышен план по выявлению всяких госизменников. К сожалению, ровно так трактуют некоторые силовики выступления первых лиц государства и берут это к исполнению с настойчивостью, которая достойна лучшего применения».

Кроме того, Ева Меркачёва рассказала, что в этом году правозащитным организациям стало сложнее работать. Следующий год будет зависеть уже от дальнейшего хода спецоперации.

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#Наталья Корявых#Общество#Аресты#Дискредитация ВС РФ#Правозащитник#Ева Меркачёва
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