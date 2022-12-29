«Борьба с инакомыслием»: стоит ли россиянам опасаться преследований

2022 год был богат на громкие аресты и показал, что силовики могут прийти за каждым: будь то полицейский, человек, обсуждающий СВО на работе с коллегами, и даже рядовой гражданин, опубликовавший «неправильное» видео, пишет издание.
В этом году самые громкие аресты и обвинительные приговоры были связаны с хакерскими группировками, фейками о ВС РФ, госизменой учёных. Зато обсуждаемых освобождений вышло мало.
Член СПЧ и правозащитница Ева Меркачёва назвала это тенденцией, которая означает жизнь в новой реальности. В ней государство уверено, что надо усилить контроль над инфопространством и бороться с инакомыслием. Последнее, по мнению власть имущих, недопустимо.
Суды в некоторых случаях всё-таки возвращают дела, связанные с фейками. Но ситуации бывают разные, говорит Меркачёва. Кочегара обвинили в распространении фейков, хотя у него даже нет аудитории. Обвиняли даже водителя одного из руководителей московского ГУВД. Мужчина переживал за своих родственников на границей и просто переслал чужое сообщение.
Как считает правозащитница, подобными арестами простых людей пытаются давить на общество, но она уверена, что под статьи за фейки и дискредитацию ВС РФ можно подводить только тех, кто имеет большую читательскую аудиторию. Также Меркачёва отметила, что число арестов будет только расти, и их стоит опасаться. Журналисты поинтересовались, изменят ли силовикам план работы на следующий год. Вот что по этому поводу ответила собеседница:
«Да, будет повышен план по выявлению всяких госизменников. К сожалению, ровно так трактуют некоторые силовики выступления первых лиц государства и берут это к исполнению с настойчивостью, которая достойна лучшего применения».
Кроме того, Ева Меркачёва рассказала, что в этом году правозащитным организациям стало сложнее работать. Следующий год будет зависеть уже от дальнейшего хода спецоперации.