«Борьба с инакомыслием»: стоит ли россиянам опасаться преследований

Как считает правозащитница, подобными арестами простых людей пытаются давить на общество, но она уверена, что под статьи за фейки и дискредитацию ВС РФ можно подводить только тех, кто имеет большую читательскую аудиторию. Также Меркачёва отметила, что число арестов будет только расти, и их стоит опасаться. Журналисты поинтересовались, изменят ли силовикам план работы на следующий год. Вот что по этому поводу ответила собеседница: