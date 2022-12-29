Белгородцы собрали для военнослужащих 2 тыс. новогодних подарков

Жители Белгородской области собрали 2 тыс. подарков для военнослужащих, находящихся сегодня на передовой. Волонтёры уже занимаются их развозкой. В числе подарков — тёплые носки, сладости, детские рисунки.
Сбор новогодних подарков для участников спецоперации продлится до 7 января.
Всего в регионе работают 15 пунктов приёма, три из них находятся в Белгороде: в ТРЦ «РИО» и «Мега Гринн», на новогодней ярмарке на Солнечных часах.
Волонтёры также принимают подарки для военных в Алексеевском, Грайворонском, Губкинском, Яковлевском, Старооскольском, Новооскольском горокругах и Белгородском, Борисовском, Корочанском, Ракитянском, Чернянском районах.