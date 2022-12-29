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Белгородцы собрали для военнослужащих 2 тыс. новогодних подарков

Сегодня, 08:05
Фото: 1MI
Об этом написал в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что пункты приёма новогодних подарков будут работать до 7 января. Собранные вещи уже начали развозить и передавать участникам спецоперации.
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СВО

Жители Белгородской области собрали 2 тыс. подарков для военнослужащих, находящихся сегодня на передовой. Волонтёры уже занимаются их развозкой. В числе подарков — тёплые носки, сладости, детские рисунки.

Сбор новогодних подарков для участников спецоперации продлится до 7 января.

Всего в регионе работают 15 пунктов приёма, три из них находятся в Белгороде: в ТРЦ «РИО» и «Мега Гринн», на новогодней ярмарке на Солнечных часах.

Волонтёры также принимают подарки для военных в Алексеевском, Грайворонском, Губкинском, Яковлевском, Старооскольском, Новооскольском горокругах и Белгородском, Борисовском, Корочанском, Ракитянском, Чернянском районах.

В Белгороде открыли пункты приёма новогодних подарков для военнослужащих
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Военнослужащие#Подарки
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