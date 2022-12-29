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Белгородцы могут получить приз за новогоднюю фотографию с бенгальскими огнями

Сегодня, 16:13
Фото: кадр из видео в телеграм-канале мэрии Белгорода

В Белгороде анонсировали акцию «Бенгальские огни вместо фейерверков»

Новогодняя акция продлится с 1 по 8 января, сообщили в пресс-службе мэрии. Жителям областного центра предлагают опубликовать фотографии с бенгальскими огнями на странице «ВКонтакте» с хештегом #бенгальские_огни_белгород.

С 1 по 8 января в Белгороде пройдёт новогодняя акция. От желающих в ней поучаствовать требуется опубликовать фотографию с бенгальскими огнями на своей странице в соцсети, указав при этом хештег #бенгальские_огни_белгород. Авторам лучших снимков вручат призы.

Напомним, что  продажу и запуск пиротехники (петард, салютов и фейерверков) запретили до 20 января. Однако продажа и использование хлопушек и бенгальских огней разрешена.

Ранее горадминистрация представила афишу мероприятий на новогодние праздники.

Белгородцам разрешили продавать и покупать хлопушки и бенгальские огни на Новый год
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#София Чугай#Город#Новости Белгорода#Новый год#Белгородская область#Белгород#Акция#Призы#Бенгальские огни#Фейерверк
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