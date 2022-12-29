Белгородцы могут получить приз за новогоднюю фотографию с бенгальскими огнями

С 1 по 8 января в Белгороде пройдёт новогодняя акция. От желающих в ней поучаствовать требуется опубликовать фотографию с бенгальскими огнями на своей странице в соцсети, указав при этом хештег #бенгальские_огни_белгород. Авторам лучших снимков вручат призы.
Напомним, что продажу и запуск пиротехники (петард, салютов и фейерверков) запретили до 20 января. Однако продажа и использование хлопушек и бенгальских огней разрешена.
Ранее горадминистрация представила афишу мероприятий на новогодние праздники.