Белгородцам объяснили, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум

Белгородцы узнали, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум. Региональный министр соцзащиты Елена Батанова во время прямого эфира объяснила, что местные власти не могут изменить показатель, поскольку он рассчитывается по утверждённой федеральными властями методике.