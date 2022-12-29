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Белгородцам объяснили, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум

Сегодня, 13:42
Фото: 1MI
Белгородские чиновники пояснили, что на показатель повлиять никак не могут. Он рассчитывается по утверждённой федеральными властями методике.

Белгородцы узнали, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум. Региональный министр соцзащиты Елена Батанова во время прямого эфира объяснила, что местные власти не могут изменить показатель, поскольку он рассчитывается по утверждённой федеральными властями методике.

С 1 января в Белгородской области региональный прожиточный минимум проиндексируют до 12 тыс. рублей. Это всё равно меньше, чем по стране, на 2 тыс. рублей.

Также уточняется, что размер прожиточного минимума в регионе для различных категорий граждан разный. Для трудоспособных он составит почти 13,2 тыс., для пенсионеров — 10,4 тыс., для детей — 11 тыс. рублей.

В Белгородской области определили прожиточный минимум на 2023 год
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Прожиточный минимум#Елена батанова
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