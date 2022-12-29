Белгородцам объяснили, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум

Белгородцы узнали, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум. Региональный министр соцзащиты Елена Батанова во время прямого эфира объяснила, что местные власти не могут изменить показатель, поскольку он рассчитывается по утверждённой федеральными властями методике.
С 1 января в Белгородской области региональный прожиточный минимум проиндексируют до 12 тыс. рублей. Это всё равно меньше, чем по стране, на 2 тыс. рублей.
Также уточняется, что размер прожиточного минимума в регионе для различных категорий граждан разный. Для трудоспособных он составит почти 13,2 тыс., для пенсионеров — 10,4 тыс., для детей — 11 тыс. рублей.