Белгородский ФК «Салют» отчитался о погашении долгов перед игроками

Футбольный клуб «Салют» сообщил о том, что все долги перед спортсменами, тренерским штабом и сотрудниками ФК по состоянию на 28 декабря удалось погасить. Сейчас команда ушла в отпуск.
Спортсмены начнут подготовку к первенству Второй лиги в конце января 2023 года. Официальные матчи сезона стартуют 2 апреля.
В пресс-службе ФК напомнили, что «Салют» завершил осеннюю часть сезона на первом месте турнирной таблицы.
В начале декабря стало известно, что белгородский футбольный клуб больше двух месяцев задерживал зарплаты. Горожане переживали, что команду собираются закрывать. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что проблема есть. Однако глава региона заверил, что источник финансирования нашли и клуб закрывать не планируют. Долги по зарплатам игрокам обещали погасить до конца года.
При этом летом сообщалось, что более 15 млн рублей планировалось направить Белгороду на содержание стадиона «Салют» и покупку автобуса для футбольного клуба. Сделано это было для того, чтобы сохранить в городе футбол и команду, заявлял глава регионального минфина Владимир Боровик.
Ранее стало известно, что стадион «Салют» передадут в областную собственность. Это решение приняли для того, чтобы ускорить реконструкцию объекта.