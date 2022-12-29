Белгородский ФК «Салют» отчитался о погашении долгов перед игроками

В начале декабря стало известно, что белгородский футбольный клуб больше двух месяцев задерживал зарплаты. Горожане переживали, что команду собираются закрывать. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что проблема есть. Однако глава региона заверил, что источник финансирования нашли и клуб закрывать не планируют. Долги по зарплатам игрокам обещали погасить до конца года.