Белгородская ЕТК потратит на контроль транспорта системой ГЛОНАСС 3 млн рублей

На госзакупках появился контракт на 3 млн рублей от Единой транспортной компании. Компания искала подрядчика для оказания услуг по ГЛОНАСС контролю и учёту транспорта. Договор был заключён 21 декабря 2022 года. Договор будет действовать до 31 марта 2026 года.
С кем транспортная компания заключила договор, неизвестно.
Напомним, что на площадке ЕТК под Белгородом установят видеокамеры за 1 млн рублей. В закупку входят 27 камер, а также расходные материалы, удлинители, коробки, хомут и монтажная коробка. В список также входят регистратор и коммутаторы.
Ранее также сообщалось, что ЕТК отказалась от покупки машины за 7,6 млн рублей. Изначально покупку авто обосновали производственной необходимостью.