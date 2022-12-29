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Белгородская ЕТК потратит на контроль транспорта системой ГЛОНАСС 3 млн рублей

Сегодня, 13:50
Фото: 1MI
Контракт на оказание услуг появился на госзакупках.

На госзакупках появился контракт на 3 млн рублей от Единой транспортной компании. Компания искала подрядчика для оказания услуг по ГЛОНАСС контролю и учёту транспорта. Договор был заключён 21 декабря 2022 года. Договор будет действовать до 31 марта 2026 года.

С кем транспортная компания заключила договор, неизвестно.

Напомним, что на площадке ЕТК под Белгородом установят видеокамеры за 1 млн рублей. В закупку входят 27 камер, а также расходные материалы, удлинители, коробки, хомут и монтажная коробка. В список также входят регистратор и коммутаторы.

Ранее также сообщалось, что ЕТК отказалась от покупки машины за 7,6 млн рублей. Изначально покупку авто обосновали производственной необходимостью.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Госзакупка#Белгородская область#ЕТК#Глонасс
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