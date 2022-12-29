Белгородская ЕТК потратит на контроль транспорта системой ГЛОНАСС 3 млн рублей

На госзакупках появился контракт на 3 млн рублей от Единой транспортной компании. Компания искала подрядчика для оказания услуг по ГЛОНАСС контролю и учёту транспорта. Договор был заключён 21 декабря 2022 года. Договор будет действовать до 31 марта 2026 года.