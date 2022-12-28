Жительница Белгорода отметила вековой юбилей

В соцсетях исполняющий обязанности мэра города Валентин Демидов сообщил о вековом юбилее одной из жительниц города – Галины Леонидовны Бедниковой. Чиновник заехал к ветерану и поздравил женщину от всех белгородцев.
Ветеран Великой Отечественной войны Галина Леонидовна родилась в Ярославской области, а в 1991 году переехала в Белгород. У женщины двое детей, четверо внуков и шестеро правнуков.
Ценю каждую возможность общения с представителями этого великого поколения людей. Мудрейшая женщина, не унывает, бодра и позитивна. Пример для всех нас!
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода
Напомним, что в ноябре сразу несколько белгородок отметили своё столетие: Александру Гащенко из Шебекинского округа поздравили в региональном правительстве, а жительницу Белгорода Прасковью Головчанскую посетил врио мэра Валентин Демидов.