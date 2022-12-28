За сутки в Белгородский район прилетело 36 раз

Кроме того, в приграничных территориях, включая некоторые населённые пункты Белгородского района, ограничили продажу алкоголя. Теперь алкогольные напитки можно будет приобрести только с 11:00 до 16:00 в Яснозоренском, Щетиновском, Журавлёвском, Малиновском, Краснооктябрьском и Бессоновском сельских поселениях.