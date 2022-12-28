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За сутки в Белгородский район прилетело 36 раз

Сегодня, 16:38
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Прилёты зафиксировали в трёх населённых пунктах, сообщил в прямом эфире глава района Владимир Перцев.
Сюжет
Обстрел

В вечернем прямом эфире глава администрации Белгородского района Владимир Перцев рассказал, что за сегодняшний день, 28 декабря, в трёх населённых пунктах зафиксировали 36 прилётов.

Сегодня у нас не так уж и спокойно, есть обстрелы. В Журавлёвку прилетело 16 раз, в Наумовку и Щетиновку по 10 раз. Повреждений нет, прилёты были за пределами населённых пунктов.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района

Населённые пункты Белгородского района подвергаются обстрелам с украинской стороны почти ежедневно. С осени число прилётов на территорию района достигло 2 106. Из-за неспокойной обстановки режим чрезвычайной ситуации ввели в сёлах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Белгородского района. 

Кроме того, в приграничных территориях, включая некоторые населённые пункты Белгородского района, ограничили продажу алкоголя. Теперь алкогольные напитки можно будет приобрести только с 11:00 до 16:00 в Яснозоренском, Щетиновском, Журавлёвском, Малиновском, Краснооктябрьском и Бессоновском сельских поселениях.

В Белгородском районе с начала осени зафиксировали 2 106 прилётов
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#Александра Склярова#Происшествия#Обстрел#Белгородский район#Владимир перцев#Прилёты
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