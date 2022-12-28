За сутки в Белгородский район прилетело 36 раз

В вечернем прямом эфире глава администрации Белгородского района Владимир Перцев рассказал, что за сегодняшний день, 28 декабря, в трёх населённых пунктах зафиксировали 36 прилётов.
Сегодня у нас не так уж и спокойно, есть обстрелы. В Журавлёвку прилетело 16 раз, в Наумовку и Щетиновку по 10 раз. Повреждений нет, прилёты были за пределами населённых пунктов.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района
Населённые пункты Белгородского района подвергаются обстрелам с украинской стороны почти ежедневно. С осени число прилётов на территорию района достигло 2 106. Из-за неспокойной обстановки режим чрезвычайной ситуации ввели в сёлах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Белгородского района.
Кроме того, в приграничных территориях, включая некоторые населённые пункты Белгородского района, ограничили продажу алкоголя. Теперь алкогольные напитки можно будет приобрести только с 11:00 до 16:00 в Яснозоренском, Щетиновском, Журавлёвском, Малиновском, Краснооктябрьском и Бессоновском сельских поселениях.