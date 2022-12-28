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«Вымороченные обвинения»: «Флагман» прокомментировал судебные разбирательства с ЦЭБом

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI

«Флагман» прокомментировал судебные разбирательства с белгородским ЦЭБом

Судебные тяжбы между компаниями «Флагман» и ЦЭБ длятся не первый месяц. Дела рассматриваются в Арбитражном суде Белгородской области. Ситуацию «Бел.Ру» прокомментировали во «Флагмане».

Напомним, ранее стало известно, что ЦЭБ требует с предприятия «Флагман» более 298 млн рублей. Причиной судебного иска стало якобы неосновательное обогащение. «Флагман», в свою очередь, подал ответный иск о взыскании с ЦЭБа задолженности в размере 97 млн рублей.

В компании «Флагман» «Бел.Ру» рассказали, что они убеждены в правомерности своей позиции в части требований к ЦЭБ.

Также чувствуем уверенность в аргументах защиты от буквально вымороченных обвинений ЦЭБа в наш адрес.
Ответ «Флагмана»

Справка. ООО «Флагман» зарегистрировано в Губкинском городском округе в 2013 году. Компания занимается обработкой вторичного неметаллического сырья. Чистый убыток по итогам прошлого года составил 53,6 млн рублей. С 8 декабря новым гендиректором фирмы стал Сергей Бурцев.

Судебное заседание по спору ЦЭБа и «Флагмана» пройдёт в феврале
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