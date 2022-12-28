«Вымороченные обвинения»: «Флагман» прокомментировал судебные разбирательства с ЦЭБом

В компании «Флагман» «Бел.Ру» рассказали, что они убеждены в правомерности своей позиции в части требований к ЦЭБ.
Также чувствуем уверенность в аргументах защиты от буквально вымороченных обвинений ЦЭБа в наш адрес.
Ответ «Флагмана»
Справка. ООО «Флагман» зарегистрировано в Губкинском городском округе в 2013 году. Компания занимается обработкой вторичного неметаллического сырья. Чистый убыток по итогам прошлого года составил 53,6 млн рублей. С 8 декабря новым гендиректором фирмы стал Сергей Бурцев.