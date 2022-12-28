«Вымороченные обвинения»: «Флагман» прокомментировал судебные разбирательства с ЦЭБом

Напомним, ранее стало известно, что ЦЭБ требует с предприятия «Флагман» более 298 млн рублей. Причиной судебного иска стало якобы неосновательное обогащение. «Флагман», в свою очередь, подал ответный иск о взыскании с ЦЭБа задолженности в размере 97 млн рублей.