Восьмилетний мальчик в Курской области погиб из-за упавшей ветки тополя

В июле 2021 года в посёлке Кшенский возле ФОКа «Старт» на восьмилетнего мальчика упала ветка тополя. Ребёнок получил черепно-мозговую травму, от которой в итоге скончался.
Родители подали на администрацию посёлка в суд. Они требовали взыскать расходы на погребение на сумму 50 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.
Советский районный суд удовлетворил иск частично, так как дерево росло возле ФОКа. В итоге с администрации решили взыскать расходы на погребение, а также 875 тыс. рублей в пользу каждого родителя, пишет издание.