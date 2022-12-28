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Восьмилетний мальчик в Курской области погиб из-за упавшей ветки тополя

Сегодня, 10:06
Фото: 1MI
Дерево росло возле физкультурно-оздоровительного комплекса. Ребёнок погиб от черепно-мозговой травмы. Родители мальчика обратились в суд с иском к администрации посёлка, в котором случилось происшествие. Чем закончилось дело, рассказали «Курские известия».

В июле 2021 года в посёлке Кшенский возле ФОКа «Старт» на восьмилетнего мальчика упала ветка тополя. Ребёнок получил черепно-мозговую травму, от которой в итоге скончался.

Родители подали на администрацию посёлка в суд. Они требовали взыскать расходы на погребение на сумму 50 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.

Советский районный суд удовлетворил иск частично, так как дерево росло возле ФОКа. В итоге с администрации решили взыскать расходы на погребение, а также 875 тыс. рублей в пользу каждого родителя, пишет издание.

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#София Чугай#Происшествия#Черноземье#Курская область#Ветка#Тополь#Ребёнок#Гибель
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