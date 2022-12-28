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Во «Флагмане» подтвердили связь совладельцев со структурами Ротенбергов

Сегодня, 08:44
Фото: 1MI
Ранее стало известно, что новым совладельцем «Флагмана» стала Татьяна Зайц. В организации «Бел.Ру» подтвердили, что она связана со структурами Ротенбергов.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 23 ноября Татьяне Зайц принадлежит 15% доли в УК белгородской фирмы «Флагман». Также ранее ей принадлежало 52,5% доли УК в ивановском фирме «ОКС» и 70% в компании «Сизон Маркет» (Москва).

Ещё 65% доли «Флагмана» принадлежит Константину Подшивалову, а 20% — Анне Кулаковской.

Примечательно, что Алексей Зайц, однофамилец Татьяны, является деловым партнёром Игоря Ротенберга. В компании «Флагман» журналистам «Бел.Ру» подтвердили, что и сама Татьяна Зайц является партнёром Ротенберга.

Напомним, новым генеральным директором «Флагман» стал бывший начальник уголовного розыска Ухты — Сергей Бурцев. Он также занимал руководящие посты в частных компаниях. Подробнее — в материале.

Новым гендиректором «Флагман» стал бывший начальник уголовного розыска Ухты
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