Во «Флагмане» подтвердили связь совладельцев со структурами Ротенбергов

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 23 ноября Татьяне Зайц принадлежит 15% доли в УК белгородской фирмы «Флагман». Также ранее ей принадлежало 52,5% доли УК в ивановском фирме «ОКС» и 70% в компании «Сизон Маркет» (Москва).
Ещё 65% доли «Флагмана» принадлежит Константину Подшивалову, а 20% — Анне Кулаковской.
Примечательно, что Алексей Зайц, однофамилец Татьяны, является деловым партнёром Игоря Ротенберга. В компании «Флагман» журналистам «Бел.Ру» подтвердили, что и сама Татьяна Зайц является партнёром Ротенберга.
Напомним, новым генеральным директором «Флагман» стал бывший начальник уголовного розыска Ухты — Сергей Бурцев. Он также занимал руководящие посты в частных компаниях. Подробнее — в материале.