Во «Флагмане» подтвердили связь совладельцев со структурами Ротенбергов

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 23 ноября Татьяне Зайц принадлежит 15% доли в УК белгородской фирмы «Флагман». Также ранее ей принадлежало 52,5% доли УК в ивановском фирме «ОКС» и 70% в компании «Сизон Маркет» (Москва).