В Старом Осколе водитель с признаками опьянения вёз школьников на праздник

Автоинспекторы подозревают, что водитель, вёзший детей на новогодний праздник, сел за руль выпившим. Автобус остановили для проверки 27 декабря в Старом Осколе.
40-летний водитель вёз 21 ребёнка и троих взрослых. На проспекте Угарова его остановили правоохранители. Они проверили документы у мужчины. Выяснилось, что на автобусе не было отметки о перевозке детей. Также полицейские заподозрили, что водитель был пьян. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование.
В отношении старооскольца составили административные материалы. Оказалось, что договор о поездке из Губкина в Старый Оскол подписывали родители, но распорядительные документы в школе не издавались, а сотрудники ГАИ о поездке информированы не были.