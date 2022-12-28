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В Старом Осколе водитель с признаками опьянения вёз школьников на праздник

Сегодня, 14:04
Фото: УМВД по Белгородской области
Детей он перевозил на автобусе, причём транспорт не соответствовал требованиям. Водитель отказался проходить медосвидетельствование, сообщили в УМВД по региону.

Автоинспекторы подозревают, что водитель, вёзший детей на новогодний праздник, сел за руль выпившим. Автобус остановили для проверки 27 декабря в Старом Осколе. 

40-летний водитель вёз 21 ребёнка и троих взрослых. На проспекте Угарова его остановили правоохранители. Они проверили документы у мужчины. Выяснилось, что на автобусе не было отметки о перевозке детей. Также полицейские заподозрили, что водитель был пьян. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

В отношении старооскольца составили административные материалы. Оказалось, что договор о поездке из Губкина в Старый Оскол подписывали родители, но распорядительные документы в школе не издавались, а сотрудники ГАИ о поездке информированы не были.

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#Общество#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Дети#Автобус
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