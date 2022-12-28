В Старом Осколе водитель с признаками опьянения вёз школьников на праздник

40-летний водитель вёз 21 ребёнка и троих взрослых. На проспекте Угарова его остановили правоохранители. Они проверили документы у мужчины. Выяснилось, что на автобусе не было отметки о перевозке детей. Также полицейские заподозрили, что водитель был пьян. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование.