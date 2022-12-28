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В Шебекино купили здание под культурный центр без проведения торгов

Сегодня, 10:09
Фото: 1MI
Белгородский УФАС рассказал о нарушении условий конкуренции в Шебекинском горокруге.

В ходе пресс-конференции Алексей Ширков, глава регионального УФАС, сообщил о нарушении антимонопольного законодательства при закупке «Управления капитального строительства» Шебекинского горокруга. Расследование проводилось совместно с прокуратурой. УКС купило нежилое здание у единственного поставщика без проведения торгов. По словам Ширкова, УФАС выявило неконкурентное соглашение между УКСом и ООО «Кровстрой».

Администрация добилась, чтобы оздоровительно-культурный центр в Шебекино внесли для выкупа в утверждённый правительством региона перечень объектов строительства. Это произошло, когда этого объекта на территории ещё не было. Затем для постройки центра администрация представила в аренду муниципальную землю без торгов и согласовала с департаментом строительства возможность выкупа за 45 млн рублей. УКС за эту сумму купило у компании здание как у единственного поставщика по контракту.
Алексей Ширков

Объект был возведен по характеристикам, указанным в документах, было заключено соглашение о предоставлении субсидий. Всё это было сделано для того, чтобы избежать постройки центра на конкурентной основе, подчёркивает Ширков. УКС был оштрафован на  25 тыс. рублей, компания «Кровстрой» — на 1 млн рублей, руководитель — на 15 тыс. рублей.

По итогам прошлого года ФАС России признала это дело лучшим в практике территориальных управлений ЦФО.
Алексей Ширков
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Шебекино#УКС#Культурный центр#Электронные торги#УФАС#Нарушения
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