В Шебекино купили здание под культурный центр без проведения торгов

Объект был возведен по характеристикам, указанным в документах, было заключено соглашение о предоставлении субсидий. Всё это было сделано для того, чтобы избежать постройки центра на конкурентной основе, подчёркивает Ширков. УКС был оштрафован на 25 тыс. рублей, компания «Кровстрой» — на 1 млн рублей, руководитель — на 15 тыс. рублей.