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В Курской области на мине подорвался БТР с пограничниками

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI
У бронетранспортёра оторвало колесо. Это произошло в районе погранпункта «Крупец», сообщает телеграм-канал Mash.

В Курской области на украинской мине подорвался БТР с пограничниками. У машины оторвало колесо. Это произошло неподалёку от погранпункта «Крупец».

Сообщается о двоих пострадавших военнослужащих. По информации источника, первый получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Второй отделался переломом ноги. Пострадавших военных доставили в местную больницу.

Ранее сообщалось, что на территорию региона проникли украинские квадрокоптер и беспилотник. Они сбросили взрывные устройства в Рыльском и Глушковском районах. Никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

Жителей села под Белгородом просят проверить свои участки на наличие мин
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#Наталья Корявых#Происшествия#Спецоперация#Операция на Украине#Курская область#Пограничники#Боеприпас#Бтр
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