В Курской области на мине подорвался БТР с пограничниками

В Курской области на украинской мине подорвался БТР с пограничниками. У машины оторвало колесо. Это произошло неподалёку от погранпункта «Крупец».
Сообщается о двоих пострадавших военнослужащих. По информации источника, первый получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Второй отделался переломом ноги. Пострадавших военных доставили в местную больницу.
Ранее сообщалось, что на территорию региона проникли украинские квадрокоптер и беспилотник. Они сбросили взрывные устройства в Рыльском и Глушковском районах. Никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.