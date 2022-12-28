В Белгородской области в 2023 году сохранятся все региональные выплаты на детей

По словам чиновницы, в 2023 году сохранятся выплаты, которые введены с апреля 2022 года по инициативе губернатора. Это ежемесячная выплата для детей, страдающих тяжёлыми формами заболевания (фенилкетонурия), в размере 15 тысяч рублей ежемесячно и единовременная выплата при рождении в семье пятого и последующего ребёнка (50 тысяч рублей). Также сохраняется ежемесячное пособие на детей-инвалидов, которых воспитывают одинокие родители.