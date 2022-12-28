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В Белгородской области в 2023 году сохранятся все региональные выплаты на детей

Сегодня, 13:38
Фото: 1MI
Кроме этого, выплаты проиндексируют. Об этом рассказала заместитель начальника департамента стратегического развития министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области Наталья Суворова.

По словам Суворовой, несмотря на введение единого пособия, в регионе сохранят меры соцподдержки, которые регулируются областным законодательством.

Все наши меры социальной поддержки на детей, которые предусмотрены Социальным кодексом Белгородской области по решению руководителя региона будут сохранены в полном объёме. Кроме того, размеры выплат с 1 января 2023 года проиндексированы на 5,5%.
Наталья Суворова

Суворова добавила, что с сегодняшнего дня, 28 декабря, на лицевые счета получателей начали начислять выплаты в новом проиндексированном размере за январь 2023 года.

По словам чиновницы, в 2023 году сохранятся выплаты, которые введены с апреля 2022 года по инициативе губернатора. Это ежемесячная выплата для детей, страдающих тяжёлыми формами заболевания (фенилкетонурия), в размере 15 тысяч рублей ежемесячно и единовременная выплата при рождении в семье пятого и последующего ребёнка (50 тысяч рублей). Также сохраняется ежемесячное пособие на детей-инвалидов, которых воспитывают одинокие родители.

Напомним, с 1 января 2023 года малообеспеченным семьям Белгородской области будут выплачивать единое пособие, в которое войдёт ряд выплат.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Наталья Суворова#Соцзащита#Денежные выплаты#Выплаты на детей
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