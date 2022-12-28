В Белгородской области под колёса Volkswagen попала 14-летняя девочка

27 декабря в Старом Осколе Volkswagen Jetta сбил 14-летнюю девочку. Она шла по регулируемому переходу на зелёный свет. У подростка травмы.
В Шебекино в тот же день ВАЗ-21074 сбил 82-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка тоже пострадала.
Ещё две аварии с травмированными зарегистрировали в Белгородском районе. В Октябрьском Renault Scenic сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу. В Репном Kia Picanto при повороте налево столкнулась с Toyota Land Cruiser. Вторая иномарка в итоге наехала на опору линии электропередачи. В аварии пострадала 32-летняя водитель Kia Picanto.
Ранее в Белгородской области в результате ДТП пострадали четыре человека. Травмированные — представители старшего возраста.