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В Белгородской области под колёса Volkswagen попала 14-летняя девочка

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI
Происшествие случилось накануне в Старом Осколе, подросток получила травмы. Всего за минувшие сутки в ДТП пострадали четыре жительницы региона, сообщает областное управление МВД.
Сюжет
ДТП

27 декабря в Старом Осколе Volkswagen Jetta сбил 14-летнюю девочку. Она шла по регулируемому переходу на зелёный свет. У подростка травмы.

В Шебекино в тот же день ВАЗ-21074 сбил 82-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка тоже пострадала.

Ещё две аварии с травмированными зарегистрировали в Белгородском районе. В Октябрьском Renault Scenic сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу. В Репном Kia Picanto при повороте налево столкнулась с Toyota Land Cruiser. Вторая иномарка в итоге наехала на опору линии электропередачи. В аварии пострадала 32-летняя водитель Kia Picanto.

Ранее в Белгородской области в результате ДТП пострадали четыре человека. Травмированные — представители старшего возраста.

Фото: УМВД России по Белгородской области
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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#ДТП#Аварии#Подросток#Пешеходы
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