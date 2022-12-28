В Белгородской области под колёса Volkswagen попала 14-летняя девочка

Ещё две аварии с травмированными зарегистрировали в Белгородском районе. В Октябрьском Renault Scenic сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу. В Репном Kia Picanto при повороте налево столкнулась с Toyota Land Cruiser. Вторая иномарка в итоге наехала на опору линии электропередачи. В аварии пострадала 32-летняя водитель Kia Picanto.