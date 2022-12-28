В Белгородской области обнаружили новый очаг бешенства

В хуторе Евсеев в Красногвардейском районе обнаружили очаг бешенства. Карантин ввели на Лесной, 2. Он продлится 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного.
Как следует из документа, ограничительные меры действуют в радиусе 500 метров от эпизоотического очага. Постановление вступило в силу 27 декабря.
Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе обнаружили лису с бешенством. Патологический материал направили в лабораторию, вскоре специалисты подтвердили наличие заболевания.
В ноябре бешеная енотовидная собака покусала нескольких человек. Среди них было двое детей.
Всего с начала года в Белгородской области зарегистрировали более 30 случаев бешенства животных. Очаги выявляли на территории Белгорода и 13 районов.