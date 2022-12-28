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В Белгородской области обнаружили новый очаг бешенства

Сегодня, 07:19
Фото: 1MI
Опасный вирус нашли в хуторе Евсеев в Красногвардейском районе. На одной из улиц ввели карантин, следует из постановления регионального правительства.

В хуторе Евсеев в Красногвардейском районе обнаружили очаг бешенства. Карантин ввели на Лесной, 2. Он продлится 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного.

Как следует из документа, ограничительные меры действуют в радиусе 500 метров от эпизоотического очага. Постановление вступило в силу 27 декабря.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе обнаружили лису с бешенством. Патологический материал направили в лабораторию, вскоре специалисты подтвердили наличие заболевания.

В ноябре бешеная енотовидная собака покусала нескольких человек. Среди них было двое детей.

Всего с начала года в Белгородской области зарегистрировали более 30 случаев бешенства животных. Очаги выявляли на территории Белгорода и 13 районов. 

В Белгородской области животные в два раза чаще стали заражаться бешенством
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#Наталья Корявых#Бешенство#Карантин#Белгородская область#Красногвардейский район#Животные#Общество#Лиса#Очаг
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