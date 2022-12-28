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В белгородском ЗАГСе назвали рекордсменов по числу детей в семье

Сегодня, 07:12
Фото: 1MI
В этом году у нескольких семей в регионе на свет появились девятые, десятые, тринадцатые и четырнадцатые дети. Статистику привела глава областного управления ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

В двух семьях Белгородской области в 2022 году родились 10-й и 14-й ребёнок, ещё в одной семье — 13-й ребёнок. Ранее сообщалось, что семьи — рекордсмены по числу детей проживают в Ровеньском и Красногвардейском районах.

Третий ребёнок в этом году родился в 1673 семьях, четвёртый — в 435 семьях, пятый — в 151. У 66 пар на свет появился шестой ребёнок, у 25 — седьмой. Восьмой ребёнок в этом году родился в семи семьях, девятый — в девяти.

Отметим, что самыми популярными именами для новорождённых стали Артём и София. Наиболее распространёнными именами для девочек стали Мария, Анна, Варвара и Виктория. Мальчикам чаще давали имена Михаил, Александр, Иван и Дмитрий. Среди самых необычных имён — Алесссо, Родогор, Милолика, Ювилина, Золотой.

Помимо этого, ранее сообщалось, что в Белгородской области мальчики по рождаемости победили девочек.

Две белгородские семьи бьют рекорды по числу детей
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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Татьяна слюсаренко#Дети#Многодетные семьи#Новорождённые
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