В белгородском ЗАГСе назвали рекордсменов по числу детей в семье

Третий ребёнок в этом году родился в 1673 семьях, четвёртый — в 435 семьях, пятый — в 151. У 66 пар на свет появился шестой ребёнок, у 25 — седьмой. Восьмой ребёнок в этом году родился в семи семьях, девятый — в девяти.