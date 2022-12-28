В белгородском УФАС рассказали об основных нарушениях в рекламе

По словам Алексея Ширкова, в 2021 году УФАС рассмотрело более 30 заявлений о нарушениях в рекламе. Существенные нарушения были зафиксированы в рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности.
Ведомством было рассмотрено четыре таких дела. На виновных лиц были наложены административные штрафы.
Напомним, что компания по банкротству физлиц выпускала рекламу с фотографией губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым. Посты с фотографией главы региона публиковали в соцсетях. Отметим, что компания зарегистрирована в Ленинградской области. Дело рассмотрели в ленинградском УФАС.
Организацию могут привлечь к административной ответственности. После принятых мер рекламу распространять перестали.