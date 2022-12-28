Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В белгородском УФАС рассказали об основных нарушениях в рекламе

Сегодня, 07:23
Фото: 1MI
Информацию озвучил во время пресс-конференции руководитель регионального УФАС Алексей Ширков.

По словам Алексея Ширкова, в 2021 году УФАС рассмотрело более 30 заявлений о нарушениях в рекламе. Существенные нарушения были зафиксированы в рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности.

Ведомством было рассмотрено четыре таких дела. На виновных лиц были наложены административные штрафы.

Напомним, что компания по банкротству физлиц выпускала рекламу с фотографией губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым. Посты с фотографией главы региона публиковали в соцсетях. Отметим, что компания зарегистрирована в Ленинградской области. Дело рассмотрели в ленинградском УФАС.

Организацию могут привлечь к административной ответственности. После принятых мер рекламу распространять перестали.

Гладков «помогал рекламировать» услуги по банкротству физлиц петербургской компании
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородское УФАС нашло больше 100 закупок, проведённых с нарушениямиБелгородское УФАС выдало пять предупреждений компаниям из-за завышенных ценБелгородский «Тисайд» не смог оспорить решение УФАС в суде
#Общество#Белгородская область#УФАС#Незаконная реклама#Нарушения#Штраф#Алина Харина#Алексей Ширков
Подпишитесь
Новым гендиректором «Флагман» стал бывший начальник уголовного розыска Ухты
Сегодня, 07:26
«Вымороченные обвинения»: «Флагман» прокомментировал судебные разбирательства с ЦЭБом
Сегодня, 06:58
Стало известно о гибели двоих белгородцев в ходе спецоперации
Сегодня, 06:47
Игорь Маковский провёл Штаб по обеспечению электроснабжения в новогодние праздники
Сегодня, 06:37
Почём дедушка? Сколько зарабатывает Дед Мороз в Белгороде
Вчера, 14:05
В прокуратуре раскрыли суть претензий к экс-главе Вейделевского района Тарасенко
Вчера, 15:42