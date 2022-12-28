В Белгороде приступили к рекультивации 45-летней городской свалки

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов рассказал на своей странице в соцсетях о начале рекультивации старой городской свалки на Юго-Западе.
За 45 лет существования свалки на 20 гектарах площади скопилось 1,2 млн кубометров мусора. При этом захоронение мусора на этой территории не ведётся с 2006 года. По словам врио мэра, работы предстоит много, поэтому проведут её в два этапа: технический и биологический.
Вначале специалисты выполнят нескольких важных систем, например, сбора и очистки фильтрата и поверхностных стоков, благоустроят территорию. На втором этапе – подготовят плодородный слой.
Валентин Демидов, исполняющий обязанности врио мэра Белгорода
Завершить работы, которые проводят в рамках нацпроекта «Экология», планируется до конца 2024 года.