В Белгороде приступили к рекультивации 45-летней городской свалки

За 45 лет существования свалки на 20 гектарах площади скопилось 1,2 млн кубометров мусора. При этом захоронение мусора на этой территории не ведётся с 2006 года. По словам врио мэра, работы предстоит много, поэтому проведут её в два этапа: технический и биологический.