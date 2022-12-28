В 2023 году на выплаты белгородским семьям с низким доходом выделят 800 млн рублей

На своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что социальный контракт в регионе продолжает пользоваться успехом среди белгородских семей с низким доходом.
В этом году социальным контрактом воспользовались 4,5 тысячи семей с низким доходом. Для этих нужд было выделено более 660 млн рублей. В 2023 году эту сумму планируется увеличить.
Ещё больше денег выделим - около 800 млн сейчас запланированы в областном и федеральном бюджете для того, чтобы дать возможность вам, уважаемые белгородцы, улучшить своё материальное состояние через развитие малого дохода: кто-то начинает заниматься бизнесом, кто-то начинает выращивать домашних животных, кто-то через строительство теплицы и выращивание овощей формирует увеличение дохода для содержания своей семьи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что 14 ноября во время оперсовещания регионального правительства сообщали, что на социальные контракты в 2023 году планируется выделить 773 млн рублей.