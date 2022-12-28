Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В 2023 году на выплаты белгородским семьям с низким доходом выделят 800 млн рублей

Сегодня, 05:24
Фото: 1MI
Деньги.
В этом году на эти нужды выделили 660 млн рублей, сообщил в своих соцсетях губернатор области Вячеслав Гладков.

На своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что социальный контракт в регионе продолжает пользоваться успехом среди белгородских семей с низким доходом. 

В этом году социальным контрактом воспользовались 4,5 тысячи семей с низким доходом. Для этих нужд было выделено более 660 млн рублей. В 2023 году эту сумму планируется увеличить.

Ещё больше денег выделим - около 800 млн сейчас запланированы в областном и федеральном бюджете для того, чтобы дать возможность вам, уважаемые белгородцы, улучшить своё материальное состояние через развитие малого дохода: кто-то начинает заниматься бизнесом, кто-то начинает выращивать домашних животных, кто-то через строительство теплицы и выращивание овощей формирует увеличение дохода для содержания своей семьи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что 14 ноября во время оперсовещания регионального правительства сообщали, что на социальные контракты в 2023 году планируется выделить 773 млн рублей

В Белгородской области в 2022 году заключили почти 4 тыс. соцконтрактов
Узнать подробнее
Читайте также:
В 2023 году в Белгородской области на соцконтракты выделят 773 млн рублейБедным белгородцам выдадут 770 млн рублей по соцконтрактамБелгородец открыл барбершоп благодаря соцконтрактуБелгородские власти помогут мобилизованным, которые заключили соцконтракт
#Общество#Социальные выплаты#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Соцконтракт#Александра Склярова
Подпишитесь
Новым гендиректором «Флагман» стал бывший начальник уголовного розыска Ухты
Сегодня, 07:26
«Вымороченные обвинения»: «Флагман» прокомментировал судебные разбирательства с ЦЭБом
Сегодня, 06:58
Стало известно о гибели двоих белгородцев в ходе спецоперации
Сегодня, 06:47
Игорь Маковский провёл Штаб по обеспечению электроснабжения в новогодние праздники
Сегодня, 06:37
Почём дедушка? Сколько зарабатывает Дед Мороз в Белгороде
Вчера, 14:05
В прокуратуре раскрыли суть претензий к экс-главе Вейделевского района Тарасенко
Вчера, 15:42