Суд возобновил арбитражные дела по искам минимущества к «Мираторг-Белгород»

Всего производства возобновил более чем по 20 делам, в том числе не к самому «Мираторг-Белгород», а к его дочерним предприятиям. Во всех случаях суммы исков различные — от 200 тысяч рублей до 1 млн рублей. Ранее все арбитражные дела были приостановлены, поскольку фирма «Мираторг-Белгород» заявила ходатайства о проведении судебных экспертиз, которые выполняла организация «Оценка и независимая экспертиза».