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Суд возобновил арбитражные дела по искам минимущества к «Мираторг-Белгород»

Сегодня, 11:30
Фото: 1MI
Арбитражный суд Белгородской области возобновил производства более чем по 20 делам, в которых ответчиком выступает компания «Мираторг-Белгород». Истец — региональное министерство имущественных и земельных отношений.

Все арбитражные дела рассматриваются в категории «в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения с землёй сделок аренды» и касаются аренды земельных участков. Ответчиком выступает компания «Мираторг-Белгород», а истцом  — региональное министерство имущественных и земельных отношений.

Всего производства возобновил более чем по 20 делам, в том числе не к самому «Мираторг-Белгород», а к его дочерним предприятиям. Во всех случаях суммы исков различные — от 200 тысяч рублей до 1 млн рублей. Ранее все арбитражные дела были приостановлены, поскольку фирма «Мираторг-Белгород» заявила ходатайства о проведении судебных экспертиз, которые выполняла организация «Оценка и независимая экспертиза».

После получения результатов суд возобновил производства. Их начали рассматривать с 27 декабря текущего года. Заседания по всем делам назначены на 24 марта.

Справка. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Мираторг-Белгород» работает с 2006 года в Яковлевском горокруге и занимается животноводством. Головная компания — АПХ «Мираторг». Руководитель — Владимир Прохоров. По итогам 2021 года чистая прибыль предприятия составила 7,5 млрд рублей.

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#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Мираторг#Министерство имущественных и земельных отношений#Иск#Аренда земли#Кристина Семенчук
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