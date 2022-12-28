Суд возобновил арбитражные дела по искам минимущества к «Мираторг-Белгород»

Все арбитражные дела рассматриваются в категории «в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения с землёй сделок аренды» и касаются аренды земельных участков. Ответчиком выступает компания «Мираторг-Белгород», а истцом — региональное министерство имущественных и земельных отношений.
Всего производства возобновил более чем по 20 делам, в том числе не к самому «Мираторг-Белгород», а к его дочерним предприятиям. Во всех случаях суммы исков различные — от 200 тысяч рублей до 1 млн рублей. Ранее все арбитражные дела были приостановлены, поскольку фирма «Мираторг-Белгород» заявила ходатайства о проведении судебных экспертиз, которые выполняла организация «Оценка и независимая экспертиза».
После получения результатов суд возобновил производства. Их начали рассматривать с 27 декабря текущего года. Заседания по всем делам назначены на 24 марта.
Справка. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Мираторг-Белгород» работает с 2006 года в Яковлевском горокруге и занимается животноводством. Головная компания — АПХ «Мираторг». Руководитель — Владимир Прохоров. По итогам 2021 года чистая прибыль предприятия составила 7,5 млрд рублей.