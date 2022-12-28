Стало известно о гибели двоих белгородцев в ходе спецоперации

Двое жителей Старого Оскола погибли в спецоперации. Алексей Лялин умер 31 октября. С ним попрощаются сегодня, 28 декабря, в 11:00 в микрорайоне Солнечном, 8а. Второй погибший — Сергей Дурнев. Подробности его смерти неизвестны.