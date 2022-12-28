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Стало известно о гибели двоих белгородцев в ходе спецоперации

Сегодня, 06:47
Фото: 1MI
Оба мужчины родом из Старого Оскола. Похороны одного из них пройдут 28 декабря. О смерти военнослужащих сообщил телеграм-канал «L1VE Старый Оскол».

Двое жителей Старого Оскола погибли в спецоперации. Алексей Лялин умер 31 октября. С ним попрощаются сегодня, 28 декабря, в 11:00 в микрорайоне Солнечном, 8а. Второй погибший — Сергей Дурнев. Подробности его смерти неизвестны.

Ранее сообщалось о гибели уроженца Корочанского района Александре Лопине. Он был подполковником ВДВ. Мужчина погиб 1 октября. В память о военнослужащем на фасаде школы, которую он окончил, установили мемориальную табличку.

2 декабря в ходе спецоперации под Бахмутом погиб 31-летний Игорь Ковалёв из Белгорода. Его похоронили 22 декабря на кладбище Ячнево.

Алексей ЛялинАлексей Лялин
Сергей ДурневСергей Дурнев
Алексей Лялин
Фото: телеграм-канал «L1VE Старый Оскол»
Подполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на Украине
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#Наталья Корявых#Спецоперация#Операция на Украине#Белгородская область#Старый Оскол#Прощание#Военный#Погибшие
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