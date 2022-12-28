Стало известно о гибели двоих белгородцев в ходе спецоперации

Двое жителей Старого Оскола погибли в спецоперации. Алексей Лялин умер 31 октября. С ним попрощаются сегодня, 28 декабря, в 11:00 в микрорайоне Солнечном, 8а. Второй погибший — Сергей Дурнев. Подробности его смерти неизвестны.
Ранее сообщалось о гибели уроженца Корочанского района Александре Лопине. Он был подполковником ВДВ. Мужчина погиб 1 октября. В память о военнослужащем на фасаде школы, которую он окончил, установили мемориальную табличку.
2 декабря в ходе спецоперации под Бахмутом погиб 31-летний Игорь Ковалёв из Белгорода. Его похоронили 22 декабря на кладбище Ячнево.