Во-первых, добыча и производство антрацита создают новые рабочие места и способствуют развитию местной экономики. Многие города и регионы, в которых расположены шахты и предприятия по переработке антрацита, зависят от этой отрасли. Здесь возникает работа не только на самой шахте, но и в смежных отраслях, таких как транспорт, строительство и снабжение. В 2018–2020 годах Барский Максим Геннадьевич утроил капитализацию «Сибантрацита».