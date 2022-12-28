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Новым гендиректором «Флагман» стал бывший начальник уголовного розыска Ухты

Сегодня, 07:26
Фото: кадр из видео на сайте "Флагмана"
Информацию «Бел.Ру» подтвердили в компании. Кроме этого, до руководства «Флагманом» Сергей Бурцев занимал руководящие посты в частных компаниях.

С 8 декабря новым генеральным директором ООО «Флагман» стал Сергей Бурцев. Журналисты «Бел.Ру» обратились в компанию, чтобы узнать, кем он ранее работал.

Сергей Бурцев — выпускник омской академии МВД (1994 год), квалификация — оперативно-розыскная деятельность, специальность «юрист-правовед». С 2002 по 2006 год Бурцев занимал должность начальника уголовного розыска города Ухты, а с 2006 по 2009 год — заместителя начальника милиции Ухты. В 37 лет он был уволен в звании подполковник милиции в связи с выходом на пенсию.

После увольнения занимал руководящие посты в частных компаниях, в том числе «Ухтаметаллпереработка», «Транспромстрой», «МеКаМинефть» и аэропорт города Ухты.

В компании добавили, что среди задач перед новым руководителем стоит взаимодействие с органами власти местного и регионального уровня, которые в настоящее время принимают активное участие в урегулировании ситуации в сфере обращения с ТКО в регионе и «гарантируют операторам исполнение финансовых обязательств ЦЭБ в 2023 году».

Основные задачи гендиректора — обеспечить устойчивость работы предприятия. В условиях, когда ключевой, по сути единственный, контрагент по регулируемой деятельности более полугода попросту перестаёт выполнять свои прямые обязательства по договору в части оплаты оказанных услуг и доводит предприятие до самых крайних мер, вплоть до приостановки, задачи руководителя расширяются. За его спиной трудовой коллектив в 250 человек,  кредитные обязательства перед Сбербанком за возврат вложенных инвестиций.
Из ответа компании «Флагман»

 

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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Флагман#Генеральный директор#Правоохранители#Кристина Семенчук
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