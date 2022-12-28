Новым гендиректором «Флагман» стал бывший начальник уголовного розыска Ухты

Сергей Бурцев — выпускник омской академии МВД (1994 год), квалификация — оперативно-розыскная деятельность, специальность «юрист-правовед». С 2002 по 2006 год Бурцев занимал должность начальника уголовного розыска города Ухты, а с 2006 по 2009 год — заместителя начальника милиции Ухты. В 37 лет он был уволен в звании подполковник милиции в связи с выходом на пенсию.