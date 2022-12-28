Новые кадровые назначения произошли в Старом Осколе

На итоговом в 2022 году заседании, которое прошло 23 декабря, местное заксобрание одобрило предложение градоуправленца Андрея Чеснокова и согласилось с тем, чтобы обязанности первого заместителя продолжил исполнять Андрей Бубело. В конце ноября его кандидатуру народные избранники уже поддерживали. Тогда мы писали об изменениях в структуре администрации Старооскольского горокруга. Андрей Бубело в кресле первого зама, курирующего вопросы жилищно-коммунального сектора округа, находится уже больше месяца.