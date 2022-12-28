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Новые кадровые назначения произошли в Старом Осколе

Сегодня, 06:40
Фото: 1MI
Депутаты согласовали двух заместителей главы администрации Старого Оскола и утвердили штатного зама председателя Совета.

На итоговом в 2022 году заседании, которое прошло 23 декабря,  местное заксобрание одобрило предложение градоуправленца Андрея Чеснокова и согласилось  с тем, чтобы обязанности первого заместителя продолжил исполнять Андрей Бубело. В конце ноября его кандидатуру народные избранники уже поддерживали. Тогда мы писали об изменениях в структуре администрации Старооскольского горокруга. Андрей Бубело в кресле первого зама, курирующего вопросы жилищно-коммунального сектора округа, находится уже больше месяца.

Своего рода испытательный срок прошла успешно и Яна Кривошеева. Она работает заместителем главы по организационно-аналитической и кадровой работе. Теперь персону «чиновницы» официально одобрил Совет депутатов территории. 
Кроме того, народные избранники решили, что с 1 января следующего года заместителем председателя Совета станет Наталия Азизова. Эти обязанности бывший руководитель Старооскольского центра занятости населения будет исполнять на постоянной (штатной) основе.
 
 

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