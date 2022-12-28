Новое руководство «Флагмана» и вопросы к экс-мэру Белгорода: итоги дня

Губернатор Вячеслав Гладков после проверки ремонтируемых объектов образования удивился, что не были заключены контракты на закупку мягкого инвентаря, они были в планах только на 2023 год. В связи с этим глава региона решил обратиться к бывшему мэру Антону Иванову.