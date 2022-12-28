Новое руководство «Флагмана» и вопросы к экс-мэру Белгорода: итоги дня

Новый руководитель «Флагмана»
Мусороперерабатывающим заводом в Губкине теперь руководит бывший начальник уголовного розыска Ухты Сергей Бурцев. Он окончил омскую академию МВД. С 2002 по 2006 год Бурцев руководил уголовным розыском, с 2006 по 2009 год был замначальника милиции Ухты.
После этого он уволился из правоохранительных органов. Далее Бурцев занимал руководящие должности в частных компаниях. Среди них «Ухтаметаллпереработка», «Транспромстрой», «МеКаМинефть». Теперь его задача — обеспечить устойчивость работы предприятия в Губкине.
Очередные вопросы к Иванову
Губернатор Вячеслав Гладков после проверки ремонтируемых объектов образования удивился, что не были заключены контракты на закупку мягкого инвентаря, они были в планах только на 2023 год. В связи с этим глава региона решил обратиться к бывшему мэру Антону Иванову.
Как оказалось, администрация даже не готовилась запускать детские сады в этом году, рассказал Гладков. Также губернатор сообщил об увольнении начальника областного УКС Алексея Сошникова.
Выплаты белгородцам
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать белгородцам по 5 тыс. рублей в связи с «особыми условиями проживания». Это также касается жителей Курской области и присоединённых к РФ территорий.
Средства «Справедливая Россия» предложила выплачивать на каждого члена семьи. Если предложение примут, то деньги людям будут выплачивать до конца спецоперации.