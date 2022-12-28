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Новое руководство «Флагмана» и вопросы к экс-мэру Белгорода: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Мусороперерабатывающим заводом в Губкине теперь руководит бывший начальник уголовного розыска Ухты, с ремонтом образовательных учреждений в Белгороде снова возникли проблемы, а депутат Госдумы предложил платить белгородцам за «особые условия проживания».

Новый руководитель «Флагмана»

Мусороперерабатывающим заводом в Губкине теперь руководит бывший начальник уголовного розыска Ухты Сергей Бурцев. Он окончил омскую академию МВД. С 2002 по 2006 год Бурцев руководил уголовным розыском, с 2006 по 2009 год был замначальника милиции Ухты.

После этого он уволился из правоохранительных органов. Далее Бурцев занимал руководящие должности в частных компаниях. Среди них «Ухтаметаллпереработка», «Транспромстрой», «МеКаМинефть». Теперь его задача — обеспечить устойчивость работы предприятия в Губкине.

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Очередные вопросы к Иванову

Губернатор Вячеслав Гладков после проверки ремонтируемых объектов образования удивился, что не были заключены контракты на закупку мягкого инвентаря, они были в планах только на 2023 год. В связи с этим глава региона решил обратиться к бывшему мэру Антону Иванову.

Как оказалось, администрация даже не готовилась запускать детские сады в этом году, рассказал Гладков. Также губернатор сообщил об увольнении начальника областного УКС Алексея Сошникова.

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Выплаты белгородцам

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать белгородцам по 5 тыс. рублей в связи с «особыми условиями проживания». Это также касается жителей Курской области и присоединённых к РФ территорий.

Средства «Справедливая Россия» предложила выплачивать на каждого члена семьи. Если предложение примут, то деньги людям будут выплачивать до конца спецоперации.

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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Антон Иванов#Флагман#Мэр#Денежные выплаты#Детсады
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