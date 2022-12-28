На привокзальной площади в Белгороде временно изменят схему движения

В начале декабря рабочая группа по безопасности движения посетила площадь. Тогда вице-губернатор Владимир Базаров обратил внимание на бесконтрольную парковку и хаотичное движение пешеходов. Они мешали проезду общественного транспорта. Тогда прозвучало предложение изменить схему движения хотя бы на время.