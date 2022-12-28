На привокзальной площади в Белгороде временно изменят схему движения

На привокзальной площади Белгорода решили на время изменить схему движения. В минтрансе объяснили, что преобразования нужны для повышения безопасности движения и решения проблем с парковкой.
В начале декабря рабочая группа по безопасности движения посетила площадь. Тогда вице-губернатор Владимир Базаров обратил внимание на бесконтрольную парковку и хаотичное движение пешеходов. Они мешали проезду общественного транспорта. Тогда прозвучало предложение изменить схему движения хотя бы на время.
Согласно проекту, планируется разделить пешеходные и транспортные потоки, обустроить новые пешеходные переходы, запретить заезжать машинам на посадочные платформы общественного транспорта, установить новые камеры. Эти правила будут действовать до плановой реконструкции площади.