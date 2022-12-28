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На привокзальной площади в Белгороде временно изменят схему движения

Сегодня, 10:21
Фото: минтранс Белгородской области
Преобразования необходимы для повышения безопасности дорожного движения и решения проблем с парковкой, рассказали в региональном минтрансе.

На привокзальной площади Белгорода решили на время изменить схему движения. В минтрансе объяснили, что преобразования нужны для повышения безопасности движения и решения проблем с парковкой.

В начале декабря рабочая группа по безопасности движения посетила площадь. Тогда вице-губернатор Владимир Базаров обратил внимание на бесконтрольную парковку и хаотичное движение пешеходов. Они мешали проезду общественного транспорта. Тогда прозвучало предложение изменить схему движения хотя бы на время.

Согласно проекту, планируется разделить пешеходные и транспортные потоки, обустроить новые пешеходные переходы, запретить заезжать машинам на посадочные платформы общественного транспорта, установить новые камеры. Эти правила будут действовать до плановой реконструкции площади.

Фото: минтранс Белгородской области
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Движение#Парковки#Пешеходы#Привокзальная площадь
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