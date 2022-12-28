Какие фильмы стоит посмотреть для новогоднего настроения

До Нового года осталось совсем немного, а это значит, что уже пора настраиваться на праздник. В этом помогут фильмы, которые подарят соответствующее настроение и веру в волшебство. «Народные новости» подготовили свой список картин, рекомендованных к просмотру.

Сюжет Новый год