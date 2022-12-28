Какие фильмы стоит посмотреть для новогоднего настроения

В новогодние праздники многие любят устраивать праздничный марафон фильмов. Издание рекомендует к просмотру российские киноленты, которые наполнят ностальгией, новогодним настроением и верой в чудеса.
«Тариф Новогодний», 2008 г. (18+). Фильм о невероятной истории и приключениях, который устроил с виду обычный продавец техники.
«Девчата», 1961 г. (0+). Девушка с твёрдым характером Тося Кислицына приезжает в сибирский посёлок на работу. Из-за любопытного и задорного характера она часто попадает в разные комичные ситуации.
«Сирота казанская», 2000 г. (6+). В преддверии Нового года девушка решает найти своего отца. В её дом приходят три мужчины, которые уверены, что юная леди — их дочь.
«Со мною вот что происходит», 2012 г. (16+). Два брата с разной жизненной историей встречаются в Москве, чтобы помочь своему отцу. Для этого героям придётся столкнуться с суровой реальностью и переосмыслить многие ценности.
«Старый Новый год», 1980 г. (0+). Фильм снят по пьесе Михаила Рощина. Это история о двух соседствующих семьях, которые очень отличаются, но имеют маленькое сходство — недовольных мужей. Поэтому двое находят друг друга, чтобы провести праздник мужской компанией.
«Серебряные коньки», 2020 г. (16+). Действие разворачивается в 1899 году в Петербурге. Местные жители готовятся к празднику, на главной площади уже залили каток. В канун Нового года небогатый мальчик знакомится с дочерью крупного сановника Алисой. Новые знакомые договариваются помочь друг другу и исполнить заветные желания.
«Ёлки», 2010 г. (12+). Всем известная серия фильмов с интересными судьбами героев из разных городов. Это истории о настоящей дружбе, безграничной любви, вере и новогоднем чуде.