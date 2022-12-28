Как будет работать иллюминация в Белгороде в период праздников

Городская администрация опубликовала график включения праздничной иллюминации на 2023 году. Согласно документу, её включат в период новогодних праздников — с 1 по 8 января. Она будет работать тогда, когда в Белгороде включат наружное освещение.
Также иллюминацию включат в честь Дня Победы с 7 по 9 мая. Она будет работать и в День города в период с 4 по 7 августа. В следующий раз иллюминация заработает с 17 по 31 декабря — перед Новым годом.
Освещение на ж/д вокзале, автовокзале, около аэропорта и мемориальных комплексов города будет работать ежедневно.
В январе фонари в городе будут включать в период с 17:05 до 17:43. В феврале — с 17:54 до 18:39. Подробнее с графиком можно ознакомиться в документе.