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Как белгородцам распознать взрывоопасный предмет?

Сегодня, 17:35
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
В интернете распространят видеоролики с предметами, которых стоит остерегаться, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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СВО

За последнее время от опасных устройств пострадали несколько белгородцев. Только на прошлой неделе 14-летний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего лишился стопы. 

Распознать опасные предметы могут не все, поэтому в ближайшее время региональные власти распространят в интернете видеоролики с образцами вещей, которые ни в коем случае не стоит брать в руки. Об этом в вечернем прямом эфире сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Постарайтесь обращать внимание на все предметы, если вы из приграничья. Мы стараемся много говорить о том, как выглядят взрывоопасные предметы, в том числе «Лепестки». В интернете тоже много изображений. Но я дал поручение, чтобы отдельно подготовили ролики с образцами предметов, которых нужно опасаться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

При обнаружении подозрительного предмета на улице, необходимо сразу же звонить по номеру единой диспетчерской службы – 112.

В Белгородском районе 14-летний парень подорвался на взрывоопасном предмете
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#Александра Склярова#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Осколки#Безопасность
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