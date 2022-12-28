Как белгородцам распознать взрывоопасный предмет?

Распознать опасные предметы могут не все, поэтому в ближайшее время региональные власти распространят в интернете видеоролики с образцами вещей, которые ни в коем случае не стоит брать в руки. Об этом в вечернем прямом эфире сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.