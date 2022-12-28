Как белгородцам распознать взрывоопасный предмет?

За последнее время от опасных устройств пострадали несколько белгородцев. Только на прошлой неделе 14-летний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего лишился стопы.
Распознать опасные предметы могут не все, поэтому в ближайшее время региональные власти распространят в интернете видеоролики с образцами вещей, которые ни в коем случае не стоит брать в руки. Об этом в вечернем прямом эфире сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Постарайтесь обращать внимание на все предметы, если вы из приграничья. Мы стараемся много говорить о том, как выглядят взрывоопасные предметы, в том числе «Лепестки». В интернете тоже много изображений. Но я дал поручение, чтобы отдельно подготовили ролики с образцами предметов, которых нужно опасаться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
При обнаружении подозрительного предмета на улице, необходимо сразу же звонить по номеру единой диспетчерской службы – 112.