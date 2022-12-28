Игорь Маковский провёл Штаб по обеспечению электроснабжения в новогодние праздники

Глава энергокомпании оценил готовность электросетевого комплекса 20 регионов присутствия Общества, в том числе приграничных, к работе в предстоящий период праздников, а также поставил ряд задач директорам филиалов по повышению уровня контроля за реагированием на возможные технологические нарушения, оперативной отработке обращений жителей, а также усилению взаимодействия с региональными органами МЧС и муниципалитетами.