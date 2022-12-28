Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Игорь Маковский провёл Штаб по обеспечению электроснабжения в новогодние праздники

Сегодня, 06:37
Фото: ПАО «Россети Центр»
Генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел Штаб, где обсуждалась работа филиалов Общества по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в период выходных и праздничных дней с 30.12.2022 по 09.01.2023.

Глава энергокомпании оценил готовность электросетевого комплекса 20 регионов присутствия Общества, в том числе приграничных, к работе в предстоящий период праздников, а также поставил ряд задач директорам филиалов по повышению уровня контроля за реагированием на возможные технологические нарушения, оперативной отработке обращений жителей, а также усилению взаимодействия с региональными органами МЧС и муниципалитетами.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ во всех регионах присутствия компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовы 1401 бригада в числе 4387 человек производственного персонала, 1757 единиц спецтехники.

И в выходные дни, и в праздники, несмотря на погоду и время суток, энергетики должны выполнять свою основную задачу — обеспечивать надежное электроснабжение потребителей. В новогодний период, когда растет нагрузка на сеть, особенно важно сделать так, чтобы в домах жителей 20 регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» всегда были свет и тепло, а на улицах сверкали елки и праздничная иллюминация. Мы провели большую подготовительную работу, чтобы на высоком уровне встретить внешние вызовы и оперативно отреагировать на их последствия.
Игорь Маковский
Фото: ПАО «Россети Центр»
#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Игорь Маковский#ПАО «Россети Центр»#Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго»#Электричество#Праздники
Подпишитесь
Новым гендиректором «Флагман» стал бывший начальник уголовного розыска Ухты
Сегодня, 07:26
«Вымороченные обвинения»: «Флагман» прокомментировал судебные разбирательства с ЦЭБом
Сегодня, 06:58
Стало известно о гибели двоих белгородцев в ходе спецоперации
Сегодня, 06:47
Почём дедушка? Сколько зарабатывает Дед Мороз в Белгороде
Вчера, 14:05
В прокуратуре раскрыли суть претензий к экс-главе Вейделевского района Тарасенко
Вчера, 15:42