Газовики закольцевали газотранспортную систему белгородской агломерации

В рамках модернизации и развития системы газораспределения белгородской агломерации также в 2022 году был вынесен за пределы городской черты магистральный газопровод к ГРС-1 в Белгороде; газораспределительная станция выведена из эксплуатации, а ее функции будет выполнять новый головной газораспределительный пункт (ГРП).