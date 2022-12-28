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Газовики закольцевали газотранспортную систему белгородской агломерации

Сегодня, 12:11
Фото: Газпром газораспределение Белгород
Специалисты «Газпром газораспределение Белгород» соединили газопровод высокого давления от новой ГРС-1А в хуторе Березово с сетью газораспределения от ГРС Белгород-2 в посёлке Майский с помощью построенного газопровода-перемычки протяженностью 1,2 километра.

Выполненные работы позволили завершить закольцовку газотранспортной системы Белгорода и Белгородского района.

Фото: Газпром газораспределение Белгород

В рамках модернизации и развития системы газораспределения белгородской агломерации также в 2022 году был вынесен за пределы городской черты магистральный газопровод к ГРС-1 в Белгороде; газораспределительная станция выведена из эксплуатации, а ее функции будет выполнять новый головной газораспределительный пункт (ГРП).

Благодаря модернизации системы газоснабжения белгородской агломерации уже в 2023 году мы планируем получить дополнительные объемы газа. Это даст дополнительные резервы для качественного, бесперебойного газоснабжения населения, промышленных предприятий, строительного сектора, сельского хозяйства, социального кластера.
генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Сергиенко
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