Газовики закольцевали газотранспортную систему белгородской агломерации

Выполненные работы позволили завершить закольцовку газотранспортной системы Белгорода и Белгородского района.
В рамках модернизации и развития системы газораспределения белгородской агломерации также в 2022 году был вынесен за пределы городской черты магистральный газопровод к ГРС-1 в Белгороде; газораспределительная станция выведена из эксплуатации, а ее функции будет выполнять новый головной газораспределительный пункт (ГРП).
Благодаря модернизации системы газоснабжения белгородской агломерации уже в 2023 году мы планируем получить дополнительные объемы газа. Это даст дополнительные резервы для качественного, бесперебойного газоснабжения населения, промышленных предприятий, строительного сектора, сельского хозяйства, социального кластера.
генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Сергиенко