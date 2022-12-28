Экс-директора Аварийной службы Белгорода приговорили к трём годам тюрьмы

«Фонарь» сообщал, что уголовное дело против Виталия Кудлаева завели ещё в сентябре 2020 года. Экс-мэр Юрий Галдун, комментируя назначение, заявил, что ничего не знал об уголовном деле в отношении подчинённого. Виталий Кудлаев в декабре 2020 года говорил, что уголовное преследование против него на тот момент прекратили и за ним признали право на реабилитацию.