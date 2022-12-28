Экс-директора Аварийной службы Белгорода приговорили к трём годам тюрьмы

Издание пишет, что 28 декабря суд приговорил Виталия Кудлаева к трём годам тюрьмы за мошенничество. Его заключили под стражу в зале суда.
Виталий Кудлаев был директором ООО ЭСК ЖБК-1, «Экомир ЖБК-1», УК «Русь», «ПСК по жилью», «Марс», ЖУ-ЖБК-1, ЖСК ЖБК-1. В декабре 2020 года его назначили руководителем Аварийной службы Белгорода. В этой должности Кудлаев проработал до ноября 2021 года, после продлевать рабочий контракт с ним не стали.
«Фонарь» сообщал, что уголовное дело против Виталия Кудлаева завели ещё в сентябре 2020 года. Экс-мэр Юрий Галдун, комментируя назначение, заявил, что ничего не знал об уголовном деле в отношении подчинённого. Виталий Кудлаев в декабре 2020 года говорил, что уголовное преследование против него на тот момент прекратили и за ним признали право на реабилитацию.
В марте 2022 года стало известно, что уголовное дело против экс-директора городской аварийной службы передали в суд.