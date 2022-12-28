Драмеди про любовь и роуд-муви: лучшие фильмы года по мнению белгородских киноманов

В топе самых любимых фильмов 2022 года у жителей нашего региона — боевик «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли, напряженный триллер о похищении с Джерардом Батлером «Пропавшая», фильм о супергерое «Шан-Чи и легенда десяти колец», а также роуд-муви, получивший Гран-при в Каннах, «Купе номер 6» и драма о выживании в тайге «Одна.