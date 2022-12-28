Драмеди про любовь и роуд-муви: лучшие фильмы года по мнению белгородских киноманов

При выборе фильма для досуга белгородцы чаще всего выбирали жизнеутверждающие ленты или комедии.
Первое место среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION от МТС жители Белгорода отдали авантюрной комедии с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым «Секреты семейной жизни». Второе место кинопросмотра в регионе занимает детективный сериал «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой и Аллой Михеевой в главных ролях. На третьем месте — детектив с Линдой Лапиньш «Коса».
В сравнении с прошлым годом, в целом в 2022 году жители Белгорода и области проявили больше интереса к отечественным фильмам и сериалам. В этом отражается общероссийская тенденция в киносмотрении. С одной стороны, это связано с отменой показов многих иностранных фильмов, а с другой, демонстрирует развитие отечественного кинопроизводства, способного быть интересным и актуальным для жителей нашей страны.
директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева
Несмотря на то, что популярность отечественных фильмов и сериалов среди жителей региона возросла, белгородские зрители в половине случаев выбирали для просмотра зарубежные киноленты.
В топе самых любимых фильмов 2022 года у жителей нашего региона — боевик «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли, напряженный триллер о похищении с Джерардом Батлером «Пропавшая», фильм о супергерое «Шан-Чи и легенда десяти колец», а также роуд-муви, получивший Гран-при в Каннах, «Купе номер 6» и драма о выживании в тайге «Одна.
Среди зарубежных сериалов в 2022 году белгородские кинозрители продолжали восхищаться культовым «Доктором Хаусом» с Хью Лори, смотрели новый хитовый турецкий сериал «Постучись в мою дверь», фэнтези о любви и ненависти «История девятихвостого лиса» и сагу о продолжении борьбы за Железный трон «Дом дракона»».