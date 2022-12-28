Депутат Госдумы предложил ввести выплаты белгородцам за «тяжёлые условия проживания»

Жителям присоединённых территорий и приграничных регионов РФ предлагают выплачивать по 5 тыс. рублей ежемесячно. Необходимость финансовой помощи обосновали «особыми, тяжёлыми условиями проживания».
Инициатором предложения стала партия «Справедливая Россия — За правду». Её лидер Сергей Миронов направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.
Миронов считает, что нужно рассмотреть возможность установить выплаты для жителей ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона, части Белгородской и Курской областей, «иных территорий с установленным режимом среднего уровня реагирования и подвергающихся обстрелам».
Возможной суммой компенсации депутат назвал 5 тыс. рублей на каждого члена семьи. Деньги предлагается выплачивать до окончания спецоперации.
Миронов также напомнил, что перечисленные регионы постоянно попадают под обстрелы. Практически ежедневно страдает Белгородская область. Депутат подчеркнул, что социально-экономические условия на новых и приграничных территориях нуждаются в дополнительной материальной поддержке.