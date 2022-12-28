Депутат Госдумы предложил ввести выплаты белгородцам за «тяжёлые условия проживания»

Выплаты предложили направить жителям новых регионов, а также части Белгородской и Курской областей, которые находятся под обстрелами. Сергей Миронов считает, что сумма компенсации за «особые, тяжёлые условия проживания» должна составлять по 5 тыс. рублей на каждого члена семьи, пишет РИА «Новости».

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