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Депутат Госдумы предложил ввести выплаты белгородцам за «тяжёлые условия проживания»

Сегодня, 12:05
Фото: 1MI
Выплаты предложили направить жителям новых регионов, а также части Белгородской и Курской областей, которые находятся под обстрелами. Сергей Миронов считает, что сумма компенсации за «особые, тяжёлые условия проживания» должна составлять по 5 тыс. рублей на каждого члена семьи, пишет РИА «Новости».

Жителям присоединённых территорий и приграничных регионов РФ предлагают выплачивать по 5 тыс. рублей ежемесячно. Необходимость финансовой помощи обосновали «особыми, тяжёлыми условиями проживания».

Инициатором предложения стала партия «Справедливая Россия — За правду». Её лидер Сергей Миронов направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

Миронов считает, что нужно рассмотреть возможность установить выплаты для жителей ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона, части Белгородской и Курской областей, «иных территорий с установленным режимом среднего уровня реагирования и подвергающихся обстрелам».

Возможной суммой компенсации депутат назвал 5 тыс. рублей на каждого члена семьи. Деньги предлагается выплачивать до окончания спецоперации.

Миронов также напомнил, что перечисленные регионы постоянно попадают под обстрелы. Практически ежедневно страдает Белгородская область. Депутат подчеркнул, что социально-экономические условия на новых и приграничных территориях нуждаются в дополнительной материальной поддержке.

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#Наталья Корявых#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#ЛДНР#Сергей миронов#Обстрел ВСУ#Денежные выплаты#Курская область#Компенсация#Условия проживания
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