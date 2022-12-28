Боявшаяся попадания белгородского ПВО в Деда Мороза девочка получила от него подарки

Кроме велосипеда Насте вручили несколько пакетов сладостей и огромную плюшевую игрушку. Не оставили без внимания и сестру ребёнка, 13-летнюю Варвару. Ей достались зимние ботинки, сладости и такая же игрушка, но другого цвета. Разумеется, не просто так — пришлось рассказать стишок и принять участие в подвижных играх.