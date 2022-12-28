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Боявшаяся попадания белгородского ПВО в Деда Мороза девочка получила от него подарки

Сегодня, 12:28
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Дед Мороз навестил семилетнюю Настю — девочку из Харьковской области, которая очень переживала, что волшебника на подлёте к границе собьёт ПВО. Белгородские волонтёры решили помочь ребёнку — вернуть ему веру в волшебство.

Семья Насти приехала в Белгородскую область из Харьковской. Мама ребёнка Анна рассказала, что девочку в свете последних событий пришлось долго морально восстанавливать. В один момент перепуганный ребёнок даже стал переживать, что Деда Мороза на подлёте к границе собьёт ПВО.

Волонтёры «Всё для победы!» решили помочь Насте вновь поверить в чудо. Они нашли контакты семьи, купили велосипед и передали всё это другой группе волонтёров — «Воинам Тыла». А там уже и Дед Мороз со Снегурочкой подключились.

Фото: Артём Черненко

Кроме велосипеда Насте вручили несколько пакетов сладостей и огромную плюшевую игрушку. Не оставили без внимания и сестру ребёнка, 13-летнюю Варвару. Ей достались зимние ботинки, сладости и такая же игрушка, но другого цвета. Разумеется, не просто так — пришлось рассказать стишок и принять участие в подвижных играх.

Подарили подарки и маме детей, Анне. Отметим, что ей стихи рассказывать не пришлось.
Волонтёры надеются, что им хоть немного удалось вернуть детям ощущение праздника. Сёстры же, судя по их реакции, остались довольны. 

Напомним, что изначально историей о Деде Морозе и ПВО мама детей поделилась в одном из телеграм-каналов волонтёров Белгорода. В ответ ей написали, что ПВО может сбить только Санта-Клауса — наш же волшебник приедет на санях.

Также в одном из опубликованных в телеграм-канале писем Деду Морозу девочка Диана попросила сказочного деда о том, чтобы он надел бронежилет, когда будет ехать к ней. Чтобы его не убило.

Семилетняя девочка боится, что ПВО собьёт летящего в Белгородскую область Деда Мороза
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