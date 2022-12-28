Белгородское УФАС раскрыло антиконкурентный сговор медорганизаций

В текущем году УФАС раскрыло картель, который заключили на рынке по поставке медицинских изделий, наборов и реагентов для диагностики. В антиконкурентный сговор были вовлечены пять организаций. Компании установили завышенную начальную цену контракта и поддержали её на торгах. Сумма контракта составила 462 млн рублей.