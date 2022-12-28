Белгородское УФАС раскрыло антиконкурентный сговор медорганизаций

В текущем году УФАС раскрыло картель, который заключили на рынке по поставке медицинских изделий, наборов и реагентов для диагностики. В антиконкурентный сговор были вовлечены пять организаций. Компании установили завышенную начальную цену контракта и поддержали её на торгах. Сумма контракта составила 462 млн рублей.
Медицинские изделия поставлялись в Белгородскую область, Москву, Санкт-Петербург, Республику Башкортостан, Калужскую, Московскую, Орловскую и Тамбовскую области.
В текущем году мы уже практически прошли все судебные инстанции, сейчас рассматривается ещё ряд административных дел. Белгородское УФАС доказало картель со стороны пяти хозсубъектов. Их целью было установить начальную максимальную цену контракта, поддержать цену на торгах, а также разделить товарный рынок по составу продавцов. Совместное формирование коммерческих предложений помогло фирмам заключить контракты практически без снижения начальной цены контракта на сумму 462 млн рублей.
Алексей Ширков
Нарушители были оштрафованы на 6 млн рублей. Решение прошло все стадии судебного обжалования.