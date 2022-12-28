Белгородский священник победил в соревнованиях по пауэрлифтингу

Ранее другой священник из Старого Оскола вызвал на бой скандально известного рэпера, заявив, что хочет его «размазать по полу». Инцидент произошёл ещё в прошлом году. До боя в итоге так и не дошло: священник заявил, что его страницу в соцсети взломали и что этот пост публиковал не он.