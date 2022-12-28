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Белгородский священник победил в соревнованиях по пауэрлифтингу

Сегодня, 07:36
Фото: пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии
В регионе прошли соревнования по силовому троеборью. Одним из участников был Иоанн Потапов из Марфо-Мариинского монастыря Белгорода. Он занял первое место в своей весовой категории, сообщают на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

24 декабря в Строителе Яковлевского горокруга состоялись областные соревнования по пауэрлифтингу (силовому троеборью). Одним из победителей состязания стал клирик Марфо-Мариинского монастыря города Белгорода — священник Иоанн Потапов.

В трёх дисциплинах — присед со штангой на спине, жим штанги лёжа и становая тяга — он продемонстрировал результат 585 кг. В итоге священнослужитель стал лучшим в своей весовой категории.

Тренирует клирика Андрей Нерубенко.

Ранее другой священник из Старого Оскола вызвал на бой скандально известного рэпера, заявив, что хочет его «размазать по полу». Инцидент произошёл ещё в прошлом году. До боя в итоге так и не дошло: священник заявил, что его страницу в соцсети взломали и что этот пост публиковал не он.

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#София Чугай#Спорт#Белгородская область#Священник#Монастырь#Соревнования#Пауэрлифтинг
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