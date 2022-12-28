Белгородским медикам вручили ключи от 29 машин скорой помощи

Транспорт передадут девяти муниципалитетам региона. Машины отправятся в Белгород, Старый Оскол, Губкин, а также в Алексеевский, Шебекинский, Яковлевский, Валуйский горокруга и Борисовский, Чернянский районы, сообщают в правительстве области.

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