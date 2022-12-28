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Белгородским медикам вручили ключи от 29 машин скорой помощи

Сегодня, 15:13
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Транспорт передадут девяти муниципалитетам региона. Машины отправятся в Белгород, Старый Оскол, Губкин, а также в Алексеевский, Шебекинский, Яковлевский, Валуйский горокруга и Борисовский, Чернянский районы, сообщают в правительстве области.

Белгородская область получила 29 новых машин скорой медицинской помощи. Их распределят по девяти муниципалитетам региона. Медицинский автопарк пополнят Белгород, Старый Оскол, Губкин, а также Алексеевский, Шебекинский, Яковлевский, Валуйский горокруга и Борисовский, Чернянский районы.

В машинах скорой помощи есть современное медицинское оборудование: дефибриллятор, электрокардиограф, портативные аппараты ИВЛ, реанимационные наборы.

Добавим, что сегодня жители Белгорода испугались проехавшей колонны машин скорой помощи с мигалками. Эти автомобили направлялись к «Белгород-Арене» на торжественную церемонию вручения ключей медикам.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Белгородцев испугала колонна машин скорой помощи: видео
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#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Скорые#Машины#София Чугай
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