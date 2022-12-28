Белгородским медикам вручили ключи от 29 машин скорой помощи

Белгородская область получила 29 новых машин скорой медицинской помощи. Их распределят по девяти муниципалитетам региона. Медицинский автопарк пополнят Белгород, Старый Оскол, Губкин, а также Алексеевский, Шебекинский, Яковлевский, Валуйский горокруга и Борисовский, Чернянский районы.
В машинах скорой помощи есть современное медицинское оборудование: дефибриллятор, электрокардиограф, портативные аппараты ИВЛ, реанимационные наборы.
Добавим, что сегодня жители Белгорода испугались проехавшей колонны машин скорой помощи с мигалками. Эти автомобили направлялись к «Белгород-Арене» на торжественную церемонию вручения ключей медикам.