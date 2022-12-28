Белгородские власти требуют с подрядчика инфекционного центра 42 млн рублей

Интересно, что в базе арбитражного суда указан иск на сумму в почти 4 млн рублей, рассказал правозащитник Соколов. Данные о том, что проверки в отношении компании проводятся, прокуратура Старого Оскола получила ещё в сентябре. Только её результаты за 3,5 месяца так и не озвучили.