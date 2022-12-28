Белгородские власти требуют с подрядчика инфекционного центра 42 млн рублей

Белгородские власти требуют с компании, строившей инфекционный центр в Старом Осколе, 42 млн рублей неустойки. Причиной стала задержка строительства медучреждения на год.
Центр строило башкирское ООО «ПроектСтройКомплекс». Этого подрядчика выбрали с подачи замгубернатора Владимира Базарова. Он в минувшем году побывал в командировке в Уфе, где его впечатлил опыт местных строителей. Они за 55 дней в Стерлитамаке построили быстровозводимый госпиталь.
В Белгородской области работы затянулись. Ковидный центр в Терновке также построили с опозданием — на полгода. Правозащитник Евгений Соколов обратился в Старооскольскую прокуратуру.
Сдать объект подрядчик должен быть в декабре 2021 года. Строительство затягивалось, а чиновники приезжали на объект с проверками. Вскоре башкирская компания и областное УКС заключили соглашение о переносе сроков на 23 марта 2022 года. Подрядчик вновь не уложился.
В августе власти попросили ООО «ПроектСтройКомплекс» выплатить деньги, но компания делать это не спешит. Сам объект чиновники приняли только 5 декабря 2022 года.
Однако добиться выплат от компании достаточно сложно. Дело в том, что старооскольской прокуратуре приходится взаимодействовать с ответчиком через такой же надзорный орган Советского района Уфы. В последнем заявили, что незамедлительно провели проверку в отношении организации.
Интересно, что в базе арбитражного суда указан иск на сумму в почти 4 млн рублей, рассказал правозащитник Соколов. Данные о том, что проверки в отношении компании проводятся, прокуратура Старого Оскола получила ещё в сентябре. Только её результаты за 3,5 месяца так и не озвучили.