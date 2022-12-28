Белгородец хотел украсть у нового знакомого носки, но в итоге забрал 200 тыс. рублей

Хозяин дома упал и какое-то время не мог прийти в себя. Этим воспользовался подозреваемый: он заглянул к потерпевшему в шкаф, чтобы найти носки, так как свои где-то потерял. Однако вместо них он нашёл на полке 200 тыс. рублей, с которыми в итоге и ушёл.