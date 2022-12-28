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Белгородец хотел украсть у нового знакомого носки, но в итоге забрал 200 тыс. рублей

Сегодня, 07:59
Фото: 1MI
Происшествие случилось в Белгороде. Подозреваемый выпивал с новым знакомым, но закончилось всё потасовкой. Перед уходом мужчина хотел взять в шкафу нового знакомого носки, но вместо них нашёл крупную сумму, с которой в итоге скрылся, сообщили в УМВД.

В полицию обратился 40-летний житель Белгорода и сообщил о пропаже крупной суммы. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — им оказался 36-летний житель Вейделевского района.

По предварительным данным, мужчины познакомились на улице и решили выпить в доме у потерпевшего. Застолье переросло в словесную перепалку, а затем — в драку.

Хозяин дома упал и какое-то время не мог прийти в себя. Этим воспользовался подозреваемый: он заглянул к потерпевшему в шкаф, чтобы найти носки, так как свои где-то потерял. Однако вместо них он нашёл на полке 200 тыс. рублей, с которыми в итоге и ушёл.

Полицейские при задержании смогли изъять у подозреваемого 14 тыс. рублей. Остальное мужчина успел потратить.

На 36-летнего жителя Вейделевского района возбудили уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 2. ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее староосколец похитил букет красных роз в подарок своей даме. Только цветы парень не донёс — потерял, когда пытался уйти от преследования. На него завели уголовное дело.

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#София Чугай#Происшествия#Белгород#Нарочно не придумаешь#Кража#Носки#Деньги
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