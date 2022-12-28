Белгород стал одним из лидеров по падению цен на аренду квартир

В Белгороде аренда однокомнатной квартиры обойдётся в 13,7 тыс. рублей. За год такое жильё подорожало на 0,4%. Снять двушку в среднем обойдётся в 18 тыс. рублей (+3% за год). Трёхкомнатная же квартира обойдётся в 23 тыс. рублей (+6,4%).