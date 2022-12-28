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Белгород стал одним из лидеров по падению цен на аренду квартир

Сегодня, 13:57
Фото: 1MI
Такие показатели город продемонстрировал по итогам четвёртого квартала. Сильнее всего подешевели трёхкомнатные квартиры — на 11,9%. Данные публикует портал «Мир квартир».

Белгород стал одним из лидеров по снижению цен на аренду квартир. По итогам четвёртого квартала однушки подешевели на 2,1%, двухкомнатные квартиры — на 6,2%. Сильнее всего снизились цены в трёхкомнатных — на 11,9%.

В среднем по стране в указанный период однокомнатные квартиры подорожали на 0,5% — до 17,5 тыс. рублей. Двушки, напротив, подешевели на 0,7% — до 23 тыс. рублей. Трёхкомнатные стали дешевле на 1%. В среднем съём таких квартир стоит 29,5 тыс. рублей.

В Белгороде аренда однокомнатной квартиры обойдётся в 13,7 тыс. рублей. За год такое жильё подорожало на 0,4%. Снять двушку в среднем обойдётся в 18 тыс. рублей (+3% за год). Трёхкомнатная же квартира обойдётся в 23 тыс. рублей (+6,4%).

В целом за год аренда квартир стала дороже практически во всех городах. Исключениями стали только Москва, Калининград, Мурманск и Севастополь.

Белгородцы и старооскольцы стали чаще сдавать квартиры и дома в аренду
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#Город#Арендное жильё#Белгород#Исследование#Квартиры#Наталья Корявых
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