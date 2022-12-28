Аналитики определили, сколько стоят новогодние салаты - оливье и селедка под шубой

По информации newsnn.ru, цена традиционного «тазика» оливье весом 2,2 кг из ингредиентов ведущих российских брендов достигает 254,6 руб. Подобный объем салата из продуктов СТМ «Пятерочки» обойдется дешевле на 37%, его стоимость составит 160,2 руб. При этом продукты разрекламированных брендов для праздничного салата в течение года подорожали на 2%, а цены на продукты СТМ не поменялись.
СТМ – это торговые марки сетей, под которыми продукты по их заказу поставляются производителями. Подобные товары привлекают внимание покупателей низкой стоимостью. Дело в том, что торговые сети не затрачивают средства на их рекламу. При этом качество этой продукции – отменное. В упаковках разрекламированного бренда и расположенного рядом малоизвестного товара СТМ нередко находится один и тот же продукт.
Низкие цены на салатные ингредиенты популярных брендов предлагаются в Выксе (225,4 руб.), при этом стоимость продуктового набора СТМ наиболее выгодна в Набережных Челнах (155,2 руб.). В российской столице набор для оливье в среднем стоит 301,1 руб., а из товаров СТМ – 165,8 руб.
Приготовление «тазика» селедки под шубой весом 1,9 кг в среднем стоит 200 рублей, если набор собирается из продуктов ведущих брендов. Когда покупатель отдает предпочтение ингредиентам СТМ, то итоговая цена набора уменьшится до 149,4 руб., это на 25% дешевле. Стоимость салата из продуктов СТМ понизилась от года к году на 4%, а цена блюда из продуктов популярных марок, напротив, повысилась на 4%.
Наиболее доступные наборы для праздничного салата из продукции известных брендов выявлены в Сызрани (160,2 руб.) и Тольятти (161,5 руб.), а из СТМ – в Тюмени (150,8 руб.) и Иркутске (152 руб.). В Санкт-Петербурге приготовление селедки под шубой из продуктов популярных брендов будет стоить 202 рубля, а из ингредиентов СТМ – 164,7 руб.