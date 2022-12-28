Аналитики определили, сколько стоят новогодние салаты - оливье и селедка под шубой

СТМ – это торговые марки сетей, под которыми продукты по их заказу поставляются производителями. Подобные товары привлекают внимание покупателей низкой стоимостью. Дело в том, что торговые сети не затрачивают средства на их рекламу. При этом качество этой продукции – отменное. В упаковках разрекламированного бренда и расположенного рядом малоизвестного товара СТМ нередко находится один и тот же продукт.