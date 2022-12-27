В тройном ДТП с участием бетономешалки в Белгороде пострадала пенсионерка

В тот же день на пересечении Народного бульвара и ул. Белгородского полка сбили двоих пешеходов. Мужчина 76 лет и 74-летняя женщина попали под колёса «Лады XRAY», когда автомобиль поворачивал налево. Отметим, что пенсионеры шли по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.