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В тройном ДТП с участием бетономешалки в Белгороде пострадала пенсионерка

Сегодня, 11:43
Фото: УМВД России по Белгородской области
За минувшие сутки в регионе зарегистрировали три аварии — пострадали четыре человека. Все травмированные — пенсионеры, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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ДТП

В Белгороде 26 декабря на улице Волчанской произошло тройное ДТП с участием бетономешалки, Ford Focus и Volkswagen Polo. По предварительным данным, водитель первой машины не выбрал безопасную дистанцию до ехавшей впереди иномарки, что и привело к последующим столкновениям. Пострадала 72-летняя пассажирка Ford.

В тот же день на пересечении Народного бульвара и ул. Белгородского полка сбили двоих пешеходов. Мужчина 76 лет и 74-летняя женщина попали под колёса «Лады XRAY», когда автомобиль поворачивал налево. Отметим, что пенсионеры шли по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В Волоконовском районе на 46-м км дороги Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки 62-летний водитель ВАЗ-2115, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением, съехал на обочину и сбил дорожный знак. В результате ДТП мужчина пострадал.

Ранее в Чернянском районе столкнулись КамАЗ и Toyota. Предположительно, водитель грузовика решился на обгон, не убедившись, что полоса свободна, и выехал на встречку. Пострадали 48-летний водитель Toyota и его 52-летний пассажир.

Фото: УМВД России по Белгородской области
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#София Чугай#Происшествия#Белгород#Волоконовский район#ДТП#Бетономешалка#Аварии#Пенсионеры
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